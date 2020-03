Video: Pepillo Origel dijo que Flor Rubio anduvo con uno y con otro

Juan José Origel y Flor Rubio siguen en el ojo del huracán pues como todos saben se dio a conocer en el programa Hoy, que Pepillo había salido libre de la demanda que le interpuso su excolega hecho que le molestó a esta última.

Tras darse a conocer dicha información muchos se han preguntado porque la periodista tiene cuatro años peleando legalmente en contra de Pepillo y todo fue a raíz de un video donde el conductor habló temas privados y delicados de Rubio, dejando helados a todos por la forma en la que se expresó de ella.

"No importa el motivo no es forma de expresarse de una mujer...te imaginas que dirá de sus demás compañeras a sus espaldas", "No te disculpes Pepo, es libertad de expresión, ya lo dijiste", escribieron los internautas sobre el video.

Recordemos que Flor Rubio sigue indignada por filtrarse información sobre su batalla legal la cual tachó de errónea pues aún carece de datos reales dejando en claro que Pepillo aún no sale librado, además señaló que ningún medio quiere escuchar su versión de los hechos sobre el polémico video el cual la marcó.

"Por qué no me llaman, porque el principio básico de cualquier situación periodística es buscar las dos versiones, tener al menos dos versiones de los hechos, no me llaman, no me buscan, no piden mi opinión, no quieren saber mi versión de los hechos", dijo Flor en un video.

