Video: Yuri no aguantó y rompió en llanto durante show

El pasado 17 de noviembre la cantante Yuri realizó tremendo concierto en el Auditorio Nacional con su gira "Tan cerquita".





El concierto el cual duró dos horas fue muy bien recibido por el público y es que la jarocha deleito con sus grandes éxitos "Es ella más que yo", canción con la que abrió su show.



#ZAZ Una vez más viviremos está divertida y linda experiencia mi familia!... @lavozmexico ✌✌✌#LaVozMexico Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 8:57 PDT

Con tremendo cuerpazo y diferentes cambios de vestuario con los cuales interpretaba temas como: "El espejo", "Cuando baja la marea", "Amiga mía", y "Detrás de mi ventana" entre otras melodías.

Este domingo disfruta, ir al cine, comer palomitas con la familia y ver #lavozmexico Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 9:08 PST



También fueron invitados a cantar sus pupilos de "La Voz México" con quienes interpretó "Yo te pido amor" y al terminar los presento a cada uno:

#Yuri de vuelta en nuestro escenario, como parte de #TanCerquitaTour ❤️ #Auditorio #AuditorioMx #AuditorioNacional #CDMX Una publicación compartida por Auditorio Nacional (@auditoriomx) el 17 de Nov de 2017 a la(s) 10:28 PST



"Este grupo es con el que más hemos hecho click, para mí la voz es experiencia, es aprendizaje y es lo más lindo que me ha pasado, yo soy una persona que lo que prometo lo cumplo, y lo más lindo que nos llevamos a nuestra casa es nuestra amistad y no quería dejar pasar este momento y compartí a mi público porque muchos de ellos van hacer grandes estrellas, porque sí lo van a ser, así que gracias por aplaudirles".

La veracruzana pese al éxito que tuvo su show se mostró muy sensible ya que a punto de cumplir 40 años de trayectoria no ha ganado un Grammy pero se siente feliz de que su público no le ha fallado por cuatro décadas.



"Para mí sería algo muy hermoso que algún día me reconocieran, pero para mí quiero que sepan algo, ustedes saben que yo soy neta, a veces se enojan conmigo, pero yo no tengo que ir a Las Vegas para encontrar un reconocimiento, mi premio está aquí, son ustedes, estos (los aplausos) son mis Grammy, mi disco de oro, esto es lo que yo me llevo, el cariño, el reconocimiento, muchas gracias, me hacen muy feliz" expresó entre lágrimas.

Yuri, es considerada una de las cantantes más reconocidas en todo México.

Respaldándola cuarenta años de éxitos, los cuales aún siguen vigentes. La intérprete de "Enamorada", es una de las pocas artistas que sigue desde los ochenta, adaptándose a las nuevas tendencias que han ido evolucionando en el género musical.

Actualmente la jarocha prepara nuevos proyectos, entre ellos el nuevo video dedicado para el quinto Auditorio Nacional que realizará en la Ciudad de México, donde se le pudó ver acompañada de cuatro modelos uno de ellos era Juan Carlos, participante de Enamorándonos.

En entrevista para 'Cuéntamelo Ya' la cantante bromeó y se divirtió con el reportero quien también quiso ser parte de la sección de fotos, aunque Yuri solo necesitaba a cuatro y no una quinta persona más.

Hoy el gran día, te espero auditorio nacional #tourtancerquita Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 11:06 PST

En el lugar estuvieron su esposo quien tenía en sus manos las llaves del hotel para que nadie interrumpiera, así como su hermana quien estuvo al pendiente de la veracruzana, a quien considera un poco batallosa al momento de hacer las promociones y secciones de fotos.

Este17 de noviembre te espero, una noche vibrante @auditoriomx venta de boletos @ticketmaster_mx y en taquillas! Una publicación compartida por Yuri (@oficialyuri) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 11:08 PST

"Es difícil porque a veces entre hermanos tú dices una cosa y no le gusta, pero siempre estamos aquí apoyando porque es la familia y tienes que apoyarla y decirle donde está bien y donde está mal"



