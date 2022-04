Video de Belinda viendo contenido para adultos se vuelve viral en Internet

España.- La reconocida cantante y actriz Belinda se volvió tendencia en las redes sociales luego de ser invitada para promocionar su nueva serie Bienvenidos a Edén al programa español La Resistencia, enfocado en comedia, en donde la pasó de lo mejor y hasta aprovechó para hacer algunos chistes en vivo.

Pero un momento que más se destacó de la noche fue cuando la intérprete se juntó con el conductor para ver videos para adultos completamente en vivo y desató todo tipo de reacciones.

Ambos se sentaron a disfrutar de diferentes producciones del actor Jordi, el Niño P, un español que se ha vuelto uno de los más conocidos dentro de la industria. En ese momento la española nacionalizada mexicana no creía lo que de él decían y fue cuando lo vio que entendió todo.

Belinda no dejó de carcajearse y apenarse en pleno programa en vivo, interactuando con el público y mostrando su asombro al ver el físico de tal personaje, quien es muy popular dentro de su gremio.

"No mam.. sí es cierto…", dijo muy sorprendida la famosa para posteriormente pedir disculpas a sus padres, que estaban viéndola desde su hogar. "Mamá, papá, perdón que esto está pasando, me están viendo mis padres…Tenemos que ver a ese niño, si no, no es normal", explicó.

Durante la entrevista se vivieron diferentes momentos muy destacables y cada fragmento fue publicado en Internet, donde se volvieron virales y desataron todo tipo de reacciones, en su mayoría hubo comentarios positivos en donde se destacó el carisma de la cantante.

Leer más: Amber Heard ya tiene reemplazo para "Aquaman 2"