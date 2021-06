Video. Botellazo en pleno show a Mario Quintero, de Los Tucanes de Tijuana, causa indignación en redes

México. Indignación total causa en redes sociales el video que circula y donde puede verse cómo Mario Quintero, integrante de Los Tucanes de Tijuana, recibe un botellazo mientras se encuentra en el escenario.

Dicha agresión fue en mayo de 2018 y una fanática de Los Tucanes recuerda los hechos en Tik Tok, por lo que vuelve a llamar la atención y molestar demasiado a quienes lo están reproduciendo.

El mal momento ocurrió durante un concierto de Los Tucanes en Estados Unidos. Una persona del público aventó la botella y pegó en la cabeza de Mario.

Fans de la agrupación citada reprueban los hechos y nuevamente expresan que cosas como esas no se valen en ningún concierto, puesto que se va a ellos a divertirse y no a armar problemas y menos recurrir a la violencia.

El hecho ocurrió en Lexington, Kentucky, según se informó en distintos medios de comunicación. En el video se ve cómo una persona lanza una botella contra el escenario y pega duro a Mario Quintero, quien al tocarse, inmediatamente ve su mano con sangre.

Foto: Captura de pantalla YouTube / LosTucanesTV

A Mario lo llevaron rápidamente al hospital para que fuera atendido y le pusieron cuatro grapas, puesto que la profundidad de la herida fue grave.

En esos días y tras recuperarse, Mario subió a su canal de YouTube un video en el que habla de lo que piensa sobre el hecho violento en el cual se vio involucrado.

Estábamos a punto de terminar el show, anuncié la canción con la que nos íbamos a despedir y de repente sentí un golpe aquí a la izquierda, aquí de este lado (se toca la herida), muy fuerte, no supe ni de dónde me llegó”, dijo Mario.

Pensé que no pasaba nada, pero empezó a dolerme fuerte, me toqué y empecé a sentir que me corría la sangre y me preocupé”, dijo también Mario en el mismo video.