Video. El ex de "La lavandera morena" podría ir a prisión

El tan polémico ex de la fallecida Karla Luna y pareja actual de Karla Panini, Américo Garza, podría llegar a pisar la cárcel.

Alrededor de dos meses a tras el hombre se llevó a sus dos hijas, lo cual le podría costar de dos a cinco años en prisión por sustracción de menores, señala lo publicado en el programa 'Ventaneando'.

Las pequeñas se encontraban viviendo con la familia de Karla Luna "La lavandera morena".

Por parte del abogado de la familia de la fallecida, Gabriel Guajardo, dio a conocer que Américo Garza ya tuvo que haber sido notificado, por lo que si el acusado no llegase a presentarse se le daría una segunda y última oportunidad para presentarse en otra fecha posterior.

“Ya tuvo que haber sido notificado para la audiencia que está programada para el mes de marzo, si en marzo no se presenta se señalaría una nueva fecha y en caso de que no acuda el juez puede determinar que es procedente la vinculación a proceso y se tendrían que tomar medidas cautelares”, finalizó.

Américo, etiquetado como el "hombre infiel", corre el riesgo de ser vinculado a proceso en caso de que volviese a faltar por segunda ocasión a la audiencia, esto debido a que las pruebas lo avalarían como culpable, señala lo publicado en La Neta Noticias.

¿Quién es Américo, el hombre que dividió a Las Lavanderas?

El mundo se enteró de la traición que hizo Karla Panini a la recientemente fallecida Karla Luna, quien fuera su amiga y compañera de trabajo en el proyecto "Las Lavanderas". El que Panini se haya "metido" con el esposo de Luna, vino a romper no solo su relación laboral, sino también la personal.

El caso de las Karlas estuvo y está en el ojo del huracán, por la manera en que se dieron las cosas. La traición es lo que salta a la vista en esta triste historia en la que hay que mencionar a Américo Garza.

En realidad no se sabe mucho de él. Américo es ajeno a las redes sociales y tiene colgada la etiqueta de "hombre infiel", por haberse relacionado sentimentalmente con Karla Panini, estando casado con Karla Luna.

Américo y la fallecida Karla Luna concibieron dos hijos en su matrimonio. Él actualmente tiene 33 años de edad, es originario de Monterrey, Nuevo León, donde ha vivido prácticamente toda su vida.

Burgos y lo que siente por Américo, esposo de Panini,su ex

Óscar Burgos, quien estuvo casado con Karla Panini, una de "Las Lavanderas", y con quien tiene un hijo, en entrevista con "De primera mano" por fin da su opinión respecto a lo que piensa entorno a la relación que tienen Panini y Américo, el ex de la fallecida Karla Luna.

Así era su situación sentimental.

"Tanto Karla (Luna) como yo no estábamos cerca de nuestras parejas. Ella y Américo estaban ya separados. Karla Panini y yo también estábamos separados. Yo me di cuenta que ellos (Karla Panini y Américo) tenían algo qué ver. Luego Luna me dije que sospechaba algo... ".