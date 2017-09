Video. Lo que le hacen en el trasero a Adrián Di Monti

Pero nadie imaginó que tras bambalinas antes de su participación a frente a las cámaras el actor le fue maquillado su trasero tras bambalinas por parte de los maquillistas de la producción de los hermanos Santiago y Rubén Galindo, aquí el momento:

El descomunal trasero de Adrián Di Monti ya ha sido tema de conversación ya que hay quienes dicen que se las "arreglo" aunque Adrián hace mucho ejercicio de acuerdo con Telemundo el actor negó que este operado o se las haya inyectado, a lo que el actor respondió: