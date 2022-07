Videocine rompe relación con Coco Levy, hijo de Talina Fernández, tras denuncia por abuso sexual

En su comunicado, Videocine agregó que en esta empresa cinematográfica, no habrá cabida para ningún tipo de abuso, hostigamiento y/o discriminación . "Estaremos atentos y colaborando para que existan, a la brevedad, resoluciones judiciales emitidas por las autoridades. Una vez que, en su caso, se conozcan, Videocine ejercerá las acciones legales que considere procedentes".

"Han pasado 16 días desde que Danna Ponce denunció penalmente al productor de Videocine, Jorge Levy, por abuso sexual y hasta la fecha, la empresa filial de Televisa, no se ha pronunciado al respecto. Extendemos nuestro apoyo a Danna y la decena de mujeres que han compartido sus testimonios, que se sepa en todo México: no están solas".

En el comunicado se señala que Coco Levy , como parte de sus denuncias, no tenía por qué recibir a actores y actrices en su oficina, dado que su labor era la de revisar contenidos que pudieran ser evaluados y/o producidos por Videocine. "Dado lo anterior, se ha rescindido la relación laboral con Jorge 'N'".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.