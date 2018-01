Videos de "Enamorándonos" demuestran...¿fraude?

Vaya tremendo escándalo el que transcurre ahora entorno al programa de televisión "Enamorándonos". Unos videos señalan que es completamente falso, y todo es un vil engaño para el público que lo sigue.

El programa "Enamorándonos" es una farsa según señalan youtubers que se dedican a analizar los programas de televisión abierto, cabe destacar que esto sale ante la salida de la ex productora Magda Rodríguez.

¡Daniela debe entender que el amor no se compra, está decidida a encontrar al amor de su vida! #Enamorándonos pic.twitter.com/Ly3KlVEKg9 — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 7 de enero de 2018

Hace unos días salió un video de tres jóvenes influencers en la plataforma de YouTube, donde revelan las farsa de los concursantes, qué según el video son pagados por la producción de Tv Azteca.

En el mismo clip se dice que incluso a los concursantes se les hace firmar para que no hablen sobre lo sucedido dentro de las grabaciones y se utilizan historias reales para darle realismo a las actuaciones de los concursantes.

A la flechada de Saac no solo no le importa que no use calzones, ¡lo prefiere! Así que se van de cita. ¿Encontrarán el amor? https://t.co/RgmiJTICbU#Enamorándonos pic.twitter.com/bbI59dkqmf — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 7 de enero de 2018



Según TvNotas, todos estos supuesto fraudes, salieron a la luz, tras la salida de la productora Magda del programa y su llegada a Televisa.

Mishelle se quita la ropa para enseñar que no está gorda.

Mishelle, participante de "Enamorándonos", es quien ocupa ahora el candelero a través de redes sociales. Se cansó del bullying porque la llamaron "gorda" , y se le ocurrió una manera de callarle la boca a todas aquellas personas que le levantaron el "falso".

Una publicación compartida de Shell rood (@mishersy) el Ene 1, 2018 at 11:19 PST

¡Mishelle no es una mujer "gorda"! Algunos cibernautas la llamaron así, y ella decidió no quedarse con los brazos cruzados y resonde con un video que dejó a muchos con la boca abierta.

¡ZAZ! ¡Los amorosos tienen que sentenciar a sus compañeros! Checa quiénes tuvieron más votos.#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/WD9EkWtNHO — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

Mishelle compartió una grabación donde se desnudó frente a la cámara para mostrar que es todo lo contrario a lo que muchos piensan.

¡A la bebeshita últimamente le gustan los bebeshitos y le dijo que sí a Sebastián! ¿Se quedarán juntos?#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/kT8nNFxLft — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

La joven apareció con un minishort y una chamarra, pero conforme iba explicando que no es gorda como algunos piensan, incluida Serrath, terminó enseñando de más y el video fue censurado, aunque poco después recuperaron la grabación y se viralizó en las redes.

PUEDE INTERESARTE:

No creerás qué integrante de "Enamorándonos" hará serie...

El sueño del cazafantasmas más famoso de México Carlos Trejo se hizo realidad ya que prepara un proyecto el cual será lanzado a través de la plataforma de Netflix.

El rodaje comenzará el año que viene y será titulado como "Cañitas" historia verídica que lanzó a la fama experto en lo paranormal, por si fuera poco, lo que más llamo la atención es que una ex concursante del programa "Enamorándonos" será la protagonista.

Mishelle Meyer/Enamorándonos

Muchos podrán pensar que la próxima actriz podría ser Damaris o la "Bebeshita", pero será Mishelle Meyer la elegida para realizar dicha serie, además fue una de las participantes más queridas y lindas de la emisión.

La serie será grabada en la famosa "Casa cañitas" ubicada en la colonia Popotla, en Ciudad de México".

Cabe mencionar que contara con seis temporadas la cual cada una constara de 20 capítulos.

LA HISTORIA DE "CAÑITAS" .

La noche de mayo de 1982, el padre Tomás recibió una llamada inesperada y es que un joven le imploraba que se dirigiera a su casa ubicada en la calle Cañitas 51 en el barrio Popotla, según Carlos Trejo, algo fuera de este mundo se apodero de la casa, según el joven todo comenzó cuando el chico jugo a la Ouija, a partir de ese momento empezó la pesadilla para el angustiado joven.

PLEITO DE CARLOS TREJO Y ALFREDO ADAME.

Luego de las declaraciones de Alfredo Adame en contra de Carlos Trejo, quien nombró "Alfredo" y "Adame" a dos de sus perros, lo que indignó al actor, quien calificó al llamado "Cazafantasmas" de "corriente", éste no se quedó callado y ya emitió su opinión sobre el actor. "¿Qué te puedo decir de un analfabeta que no tiene la menor idea de lo que es una raza canina?".

En entrevista telefónica para el espacio de Shanik en Fórmula, Trejo se refirió a Adame como un hombre sin amor a su familia. "¿Qué se puede esperar de una persona que no tiene respeto ni a su propia familia? Es un tipo que agrede o que ofende a su propia esposa y a sus propios hijos y que se anda peleando con todo mundo, yo creo que es un enfermito que no tiene la capacidad de saber qué tipo de raza es un perro".



En relación con las acusaciones de Adame, al señalarlo como narcomenudista y que no es nadie desde que el actor lo sacó del programa que conducía, "Viva la mañana", afirmó: "A mí no me ha sacado nadie, yo sigo trabajando, sigo produciendo, sigo haciendo cosas, ahora estoy produciendo tres programas de radio, estoy viendo lo de la serie de ‘Cañitas', estoy produciendo a un grupo de rock; además, soy totalmente enemigo de drogas, de gente de cuello blanco."

¿Y por qué llama a sus perros con el nombre y apellido de Alfredo Adame? Trejo explicó: "Porque es un forma de demostrarle cariñitos a mis perros, se les puso un nombre y ya. Es una forma de demostrar que por ahí sigue un perro ladrando."

Con información La Verdad.

QUIZÁ TE INTERESE:

Sylvester Stallone da la cara por demanda de abuso sexual.

El veterano actor y productor cinematográfico Sylvester Stallone, fue acusado el pasado mes de noviembre de abuso sexual por una mujer que asegura que cuando ella tenía 16 años de edad, el actor la intimidó para tener relaciones sexuales en una habitación de hotel en 1986.

Foto: AP

La supuesta víctima aseguró que Sylvester Stallone la "intimidó" para tener sexo con él y con su guardaespaldas Michael De Luca en el antiguo hotel Hilton, donde el actor se alojaba mientras rodaba la producción Yo, el halcón.

Tras conocerse la denuncia, la estrella de Hollywood tomó cartas en el asunto y pidió a las autoridades que abran una investigación sobre la mujer por falso testimonio.

"Eso nunca sucedió. Es mentira", aseguró el actor en declaraciones a Radar Online.

"Una cosa es atacarme a mí y otra ir contra inocentes", aseguró Stallone en referencia a su esposa Flavin y a sus tres hijas,.

"Tendrán que cargar con el peso de una mentira el resto de sus vidas. Es cruel. No tienes por qué inventarte cosas".

De acuerdo con el informe policial, Sylvester Stallone, de entonces unos 40 años de edad, y su guardaespaldas, de 27, la obligaron a practicarles sexo oral y luego la violaron.

Las autoridades confirman que la supuesta víctima no presentó cargos en aquel entonces, pues se sentía “asustada, humillada y avergonzada”.

QUIZÁ TAMBIÉN TE INTERESE:

Exacadémico y la terrible "verdad" que hace de una televisora.

Álvaro Bautista, quien fuera integrante del reality show La Academia, estaría destapando un escándalo a nivel nacional respecto a la empresa Tv Azteca.

A través de sus rede sociales cuenta que existe corrupción en la forma de designar papeles para producciones de Tv Azteca.



Álvaro, quien participó en La Academia en su edición de 2010, reveló que entre los directores de casting de la televisora del Ajusco, existe un "negocio redondo", ya que le piden casi la mitad del sueldo a los actores para poderles otorgar papeles en producciones de la cadena televisiva.



"En las televisoras deberían cambiar a las personas encargadas de casting que te cobran cierto porcentaje por darte un Papel en algún proyecto. Señores. hay talento, solo falta apoyarlo, no chingarlo", expresa en su Twitter. En las televisoras deberían cambiar a las personas encargadas de casting que te cobran cierto porcentaje por darte un Papel en algún proyecto.

Señores hay talento solo Falta apoyarlo, no chingarlo.#palabradeDios — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 14 de noviembre de 2017

Respecto a lo señalado, Bautista dio algunas declaraciones al periódico Basta, y reveló que tuvo una mala experiencia en la televisora.

"Descubrí que algunas personas de casting de Azteca hacen negocio redondo… Me pasó que un día le escribí al señor Salinas que no tenía trabajo y me contactó con Fides Velazco; de ahí me mandaron al equipo de casting y pues descubrí que no me daban llamados porque no era de su gente." Álvaro Bautista. Foto: Twitter

Tal situación hizo a Bautista ponerse muy triste y sentirse desilucionado.

" Resulta que ellos te cobran por darte papeles. De esa manera operan; digamos que hacen negocio redondo y tuve amigos que me dijeron que les cobraron hasta el 50% por darles un papel".





De la misma manera, señaló que este tipo de abusos no lleven a verdaderos artistas a la fama y se dice partidario de las comisiones, pero no un cobro excesivo a los artistas que van comenzando con su carrera.

Bautista lamenta que estos abusos frenen la carrera de actores nuevos en la empresa del Ajusco.

“Entiendo que hay tiempos difíciles y que existan comisiones, pero que tú les pagues para salir en proyectos, no es correcto; o sea, que no chinguen, porque esa mafia abusa de los que no tenemos mánager y que hasta cierto punto somos nuevos en la actuación”. Que rolotototota del Sr @DiegoVerdaguer #Quiendelosdossera #master pic.twitter.com/ixIiQxNavx — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 15 de noviembre de 2017

Más vale siempre ir por el camino más largo resguardando tu integridad y reputación, en la vida y más en esta carrera te toparas con buitres que sin importarles absolutamente nada trataran de devorarte siempre para su beneficio.

a veces el talento no es suficiente pero Llegarás. — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 15 de noviembre de 2017

Álvaro, en su participación en La Academia en 2010. Foto: captura de pantalla

Alistan La Academia para 2018.

El reality musical creado en México por Giorgio Aresu estaría de regreso para 2018.

Hace unos días se informó en distintos portales de noticias que La Academia regresa el próximo año.

Desde junio pasado comenzaron los rumores sobre el regreso del reality show ‘La Academia’, mismo que tenía en expectativa al público y a los fanáticos. Finalmente soltaron la noticia.

Natalia Jiménez, Kika Édgar, Arturo López Gavito y Aleks Syntek, serán los que guíen a los participantes del reality show musical.

Será hasta el próximo 2018 cuando este ambicioso proyecto regrese a la pantalla chica, y el anuncio oficial de las primeras fechas de casting, la harán pública en el último capítulo de ‘MasterChef México’.

El reality de Azteca se quedará con las ganas de tener a Jacky Bracamontes, pero sí contarán en la conducción con Marco Antonio Regil y Mariana Torres.