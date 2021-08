Viking Barbie la chica rebelde que pone a sudar a cualquiera con sus fotos

Viking Barbie de 35 años de edad tiene a reventar las redes sociales y es que la joven rubia ha desatado la locura total por sus explosivas fotos.

Para quienes no saben quién es Viking Barbie es una cantante y modelo originaria de San Antonio, Texas, desde muy joven le ha apostado amor al arte en todos los aspectos.

Si hablamos del cuerpazo que se carga Viking Barbie siempre ha tratado de mostrar su cuerpo como una obra de arte, si hablamos de sus tatuajes son muy exóticos y son muy ovacionados.

La sensualidad con el gimnasio es parte de la belleza que se carga la hermosa rubia quien siempre deja a todos con el ojo cuadrado por la ropa con la que posa.

Viking Barbie muestra su bello cuerpo en redes/Instagram

Y es que ya sea en bikini o ropa deportiva Viking Barbie siempre emociona a todos sus seguidores quienes admiran sus piernas y su pequeña cintura de diosa.

"¿Dónde te has perdido tus fotos?", "Hola hermosa, me alegro de que hayas vuelto", "Soy una nómada y no puedo ayudarme a mí misma", le escriben a la bella rubia.

YouTube es otra plataforma donde Viking Barbie se deja ver de lo más sensual es en sus videos musicales donde demuestra su faceta como cantante.

