Vin Diesel le canta las mañanitas a Michelle Rodríguez

El actor Vin Diesel tuvo un hermoso gesto hacia la actriz Michelle Rodríguez en el set de la nueva película Rápidos y furiosos 9 y le cantó las mañanitas por motivo de su cumpleaños número 41. Sus compañeros dejaron de trabajar para celebrar el cumpleaños de Michelle.

En un video que subió a su cuenta de Instagram el actor que participa también en dicha cinta Ludacris, captó el momento el que Diesel se acerca a Michelle con un pastel y le canta las mañanitas. Seguido de eso los demás aplauden, la felicitan y le dicen lo mucho que la quieren.

Michelle Rodríguez les agradeció muy emocionada por el detalle y no perdió la oportunidad en probar el pastel. Asimismo les dedicó unas palabras.

“Estos 18 años trabajando juntos significan mucho. Nunca esperé estar aquí, rodeada de tantas personas que yo amo y que son importantes para mí".

La gran familia, como se consideran, también celebraron los 18 años de Rápidos y furiosos.

Vin Diesel y Michelle Rodríguez llevan una excelente relación de amistad fuera de las cámaras, pues recordemos que en abril de este mes hicieron un reencuentro en un video de Instagram, donde se les vio pasando un rato agradable frente a cámara, ambos coestrellas en las cintas de Fast & Furious.

La actriz tocó el piano para los seguidores de Vin Diesel, quien compartió el video para sus seguidores, y poniendo en uno de los comentarios que ama cuando "el ángel toca música para él".

El post también mostró la frase "Dom & Letty" recordando a sus personajes de la saga fílmica, a quienes algunos de sus seguidores confesaron que ya quieren ver en su nueva etapa durante la entrega de "Fast & Furious 9".

Muchos de los fans de Diesel en la red social se emocionaron aquel día al ver las imágenes del instante que los actores pasaron juntos. Algunos followers del actor le agradecieron por hacerlos parte del bello momento.

Otros de los seguidores del artista de 51 años de edad hicieron notar que la imagen de los actores da una muestra innegable de los 18 años que ya pasaron desde la primera vez que vieron a la pareja ficticia en la pantalla grande.

