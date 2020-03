Vin Diesel reconoce a la mexicana Eiza González como gran actriz

Los Ángeles, California.- Hace unos días se llevó a cabo la premiere de la película "Bloodshoot" en el Regency Village Theatre, donde estuvo el protagonista de la cinta Vin Diesel, Guy Pearce y la mexicana Eiza González, quien con este proyecto suma otro logró en su ascendente carrera actoral en Hollywood.

Durante la alfombra roja de la premiere Ventaneando charló un momento con el actor Vin Diesel; al preguntarle al actor ¿cómo fue trabajar con Eiza?, él respondió: "fue increíble, siempre recordaré como empezó. Desde el primer día, siempre era 'lo tengo, vamos por el milagro, vamos hacerla lo sé". Cabe recordar un post en su feed de Instagram que compartió a fines de febrero pasado, donde comentó, "es surrealista pensar que estamos a solo dos semanas de lanzar 'Bloodshot', aquí hay una foto en el set de Eiza y yo en la primera semana de filmación".

Ella es increíble en la película por cierto, recuerda que te lo dije.

La actriz mexicana Eiza González asegura que aunque goza de gran fama en la meca del cine, mantiene sus pies en la tierra, "yo creo que es importante no creérsela demasiado, pero también saber cuándo decir 'estoy orgullosa de mí misma por los esfuerzos que he metido en este proyecto o las cosas que he hecho para llegar donde estoy'".

Me siento muy orgullosa de ser mexicana.

En "Bloodshoot" Vin Diesel interpreta a Ray Garrison, un soldado que fue resucitado por Rising Spirit Technologies mediante nanotecnología de punta que le dota de súper fuerza y poder sanador, sin embargo, más allá de estar contento por tener una segunda oportunidad tiene sed de venganza ya que sus memorias no desaparecieron por completo y recuerda que él y su esposa fueron asesinados, lo que lo lleva a embarcarse en la cacería de los autores del crimen, aunque en realidad lo están manipulando para que elimine a personas que la empresa que lo trajo de vuelta quiere.

Justo en el laboratorio en el que llevan a cabo el experimento con Ray es donde aparece el personaje de Eiza González, quien interpreta Kareena Pillai, una mujer inteligente y observadora con íntegro código moral que la hacen desprenderse de sus colegas, quienes son egoístas.

La historia está adaptada de los cómics homónimos publicados por Valiant, que busca llevar a sus personajes a la pantalla grande de la mano de Sony.