Vin Diesel sorprende y lanza una canción como estrella pop

Estados Unidos.- El actor Vin Diesel está persiguiendo un nuevo arte creativo en forma de música y ya lanzó su sencillo debut, "Feel Like I Do".

El actor que ahora canta es quizás más conocido por su trabajo en la franquicia The Fast and the Furious, pero también ha asumido papeles más poco convencionales como interpretar a Groot en Guardianes de la Galaxia.

Más recientemente, Diesel asumió el papel de un soldado superhéroe en la película Bloodshot, que desafortunadamente se estrenó justo al comienzo de la pandemia de coronavirus y tuvo una presentación limitada en los cines.

La estrella es más recordada por interpretar el papel de Toretto en Rápidos y Furiosos. AFP

Aunque Diesel se ha hecho un nombre como un héroe de acción fuerte y duro, siempre ha tenido un amor por el arte y la narración que va más allá de las películas de acción.

En una entrevista con Screen Rant hace unos años, Diesel habló sobre su amor por Dungeons & Dragons que influyó en sus decisiones profesionales. Ahora, Diesel está demostrando cómo su amor por la música está influyendo en el siguiente paso de su carrera.

Diesel reveló su nueva canción, "Feel Like I Do", como parte de un anuncio en The Kelly Clarkson Show esta semana. El actor habla sobre lo honrado que se sintió de debutar su propia música en el programa de Clarkson, ya que ella pudo hacerse un nombre en la industria de la música.

El elenco de la saga se prepara para una nueva entrega de las películas. AFP

La nueva canción de Diesel es una colaboración con el productor musical noruego Kygo, quien previamente ha lanzado remixes de íconos musicales Donna Summers y Tina Turner.

La canción "Feel Like I Do" presenta la voz baja y suave de Diesel sobre una pista pop sorprendentemente optimista.

Mientras suena la canción, la audiencia de Zoom de Clarkson baila. Puede ver el video completo a continuación y la canción completa se puede encontrar en Spotify.

La decisión de Diesel de pasar a la música puede parecer inusual, pero no tiene precedentes. El ejemplo más obvio de actores en transición a la industria de la música es la riqueza de las jóvenes estrellas de Disney Channel, que a menudo parecen tener una vía directa al estrellato del pop.

No hay muchas comparaciones directas para una estrella de cine de acción como Diesel que ingresa a la escena musical, pero eso no es necesariamente una indicación de éxito o fracaso.