Vincen Melendres, vocalista de La Arrolladora da positivo a Covid -19

Como es sabido el Covid -19, aún no ha sido controlado por completo, tan es así que los contagios se siguen presentando, y quien reveló a sus seguidores que dio positivo al Coronavirus, es el vocalista La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Vincen Melindres.

El joven cantante compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, en donde dijo en forma de broma que apenas entró el año y ya recibió el primer regalo, haciendo referencia al examen que se practicó para confirmar el contagió.

SALÍ POSITIVO �� #COVID #2022 ������♂️ Mi primer regalo de cumpleaños ya llegó, PERO ME SIENTO BIEN PARA QUE NO SE ME PREOCUPEN ���� hay que tomar las medidas que se deben ����”, escribió Melindres con humor.