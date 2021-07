Vinculan a proceso al actor Jonathan Islas, tras denuncia de Fabiola Campomanes por violencia física

México. El actor Jonathan Islas fue vinculado a proceso tras la denuncia que le puso la también actriz Fabiola Campomanes, quien fue su pareja sentimental, y quien hizo público que la maltrató físicamente.

En distintos portales de noticias se informa que Campomanes acudió al juzgado en la Ciudad de México para una audiencia por la denuncia por maltrato físico que interpuso en contra de Jonathan Islas, su ex pareja.

Fabiola, quien ha participado en telenovelas como Teresa, al lado de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, se mostró segura en todo momento respecto a su proceder.

Leer más: Muere la italiana Rafaella Carrá, ícono de la música, a los 78 años de edad

Nos han citado a los dos y espero que se presente, o si no, se presentará su abogado. Confió en la justicia y por eso he seguido este proceso, si no, no estaría aquí. Estoy aquí para demostrarle a muchas mujeres que sí se puede y podemos defendernos”.