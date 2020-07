Viola Davis, una vez más, se arrepiente de su papel en "The Help"

En una entrevista para la revista Vanity Fair, la actriz Viola Davis se dijo arrepentida de su papel en la película de 2011 "The Help (Historias Cruzadas)", donde interpretó a "Aibileen Clark". La actriz de Hollywood expresó su disconformidad respecto a cómo fue tratada la historia de un grupo de empleadas domésticas del Jackson, Mississippi de comienzos de los 60, bajo "la narrativa del salvador blanco", personaje interpretado por Emma Stone, la escritora que da a conocer los relatos de las empleadas domésticas.

Viola Davis considera que las empleadas domésticas deberían haber sido el verdadero centro del drama "The Help", basado en la novela de Kathryn Stockett.

No hay nadie que no haya disfrutado con 'The Help', pero una parte de mí siente que me traicioné a mí misma y a mi gente, estaba en una película que no estaba programada (para exponer toda la verdad).