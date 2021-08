¿Violencia, drogas e infidelidad? Paco de la O se defiende de las fuertes acusaciones de Gaby Platas

El actor y conductor de televisión mexicano Paco de la O, durante un encuentro con varios medios de comunicación en la Ciudad de México, se defendió sobre las fuertes acusaciones que hizo en su contra su ex esposa Gaby Platas. La actriz aseguró que la violencia que sufrió durante su matrimonio, además de las drogas y una infidelidad, fueron algunos de los motivos por los cuales se divorció.

Paco de la O comentó que no le gustaría "hondar porque generalmente nunca he expuesto mi relación ni mi intimidad". Manifestó que en la intimidad de una pareja suceden muchas cosas, "para mí la relación con Gabriela acabó hace cuatro años".

El actor dejó muy en claro que estas declaraciones hechas por Gaby Platas, con quien estuvo nueve años casado, "ya no es algo que me competa, uno tiene que asumir amorosamente que uno es el resultado de todas sus relaciones y tenerles respeto. Yo estoy bien, estoy en una línea, estoy abrazando la ética, el amor y lo demás ya no es algo que me competa, me parece que está fuera de contexto, para mí ya terminó esa relación".

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Gabriela Platas (formó parte del elenco del show "Otro rollo con Adal Ramones"), habló sobre lo difícil que fue su matrimonio con Paco de la O, asegurando que "afuera se ve una cosa y ya dentro de casa es otra". Asimismo señaló que podría "dar 200 razones por las que nos divorciamos, pero definitivamente para mí fue la mejor decisión".

Mara Patricia Castañeda y Gaby Platas. Foto: Instagram @gabyplatas

Gaby Platas manifestó: "él no me merece nada, pero para mí como mujer fue importante terminar con una relación con tantas cosas muy negativas y que de repente uno se acostumbra, y con los años no te das cuenta de que vives en entornos violentos, de infidelidad y de drogas, y de repente te acostumbras".

Por su parte Paco de la O dijo que "amorosamente siempre voy a mandar bendiciones para Gabriela, porque ella me dejó muchas cosas hermosas". Y sobre estas acusaciones en su contra, agregó: "todo es una interpretación de lo que ves, la realidad no existe de manera objetiva. Niurka dijo que es tu velda, mi velda y gran frase que atesoramos todos los mexicanos y la utilizamos".

