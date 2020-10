Violeta Isfel aparece en un ataúd muy sonriente y fans se sorprenden

Violeta Isfel de 35 años de edad causó la sorpresa y el disgusto de algunos de sus fans hace unos días, pues muy sonriente compartió una foto donde se le ve en un ataúd, situación que incomodo a muchos de sus fans, quienes hicieron todo tipo de comentarios en redes sociales al verla posar de esa manera tan sonriente.

Resulta que Violeta Isfel está realizando un nuevo proyecto llamado El Junior, donde ella interpreta a La Baby, es por eso que subió una foto de su personaje dentro de un ataúd, además portó un traje con el cual le dio más realismo a la foto, aunque a muchos no les gustó verla dentro de dicho ataúd, pues fue aterrador, mientras que para otros fue una falta de respeto.

"Empresaria exitosa y envidiada por algunas personas, aún no se quienes pero por personas", "Cuanto valor para meterte dentro de un ataúd", "No me gusto verte en el ataúd", "Wow tengo que preguntar no te dio miedo", "Hay no que miedo meterse a una caja de muertos", "Excelente actríz, que valor para meterte a un ataúd", le escriben a Violeta Isfel al ver la foto.