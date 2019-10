Violeta Isfel comparte foto al desnudo que le tomó su esposo

Violeta Isfel ha robado suspiros y corazones en Instagram, al compartir una sensual fotografía que le tomó su esposo Raúl Bernal. Se trata de una imagen al desnudo y en blanco y negro. En dicha foto la actriz esta semi recostada boca abajo, mientras su esposo pone su mano en uno de sus glúteos.

"Una imagen lo dice todo, la vida son momentos, amo tu visón del mundo esposo, te amo, hoy te elijo, yo soy amor", escribió Violeta Isfel en su post de Instagram que tiene más de 100 mil likes.

Cabe señalar que la actriz deja al descubierto con este desnudo, dos tatuajes. Aunque recibió muchos halagos por parte de sus seguidores, no pudieron faltar algunas opiniones en contra de su desnudo.

Algunos usuarios de Instagram la criticaron fuertemente y le dijeron que como madre de un adolescente, debería de ser más pudorosa en sus publicaciones, ya que podría llegar a provocar que su hijo se convirtiera en víctima de bullying. “Si fuera tu hijo me daría pena”.

Ante esto Violeta Isfel comentó:

Mi foto es artística y hermosa, me encantó la forma en la que mi esposo me ve y me admira. Es una imagen digna de compartir...mi hijo no tiene prejuicios.