Violeta Isfel es internada de emergencia por terribles síntomas que la tumbaron

Violeta Isfel de 36 años de edad, tiene preocupado a su público, pues aunque ella compartió un video donde les dice a sus fans que no se alarmen, se le ve internada en un hospital debido a problemas de salud, los cuales comenzó a presentar desde hace días.

De acuerdo con la misma Violeta Isfel, todo empezó cuando entró a Las Estrellas Bailan en Hoy, donde de repente comenzó a tener diarrea y vomito, aunque de inmediato se recuperó para darlo todo en la competencia, los días siguientes siguió con los malestares los cuales la alertaron de inmediato, pues en una ocasión le salió sangre.

"Como saben desde que empece Las Estrellas Bailan en Hoy el primer día, pues ahí me agarró una diarrea así como rara y vomito, entonces me atendieron en Televisa, me dieron antibióticos y los siguientes días estuve como bien hidratándome y así, pero la semana pasada a finales me empece a sentir como que no recuperaba hacer del baño normal", dijo la actriz mexicana.

Por si fuera poco la artista confesó haber llegado totalmente deshidratada al hospital, pues su gastroenterólogo le dijo que se fuera de inmediato a atender, por lo que tuvieron que hacerle más estudios para saber que le estaba pasando a la guapa mujer quien lleva años de trayectoria en el mundo de la farándula.

"Ya tenemos diagnóstico y el diagnóstico es amibas, que horror tengo amibas, dos amibas, algo así dijo el médico, lo que pasa es que las amibas suceden cuando comes algo que no limpiaron bien y yo me comí un pollo", dijo Violeta Isfel en su video.

Como era de esperarse, su público de inmediato se preocupó y le desearon pronta recuperación, pues aunque saben que es una mujer fuerte, quieren que tomé mucho reposo, para que puedan volver a verla en la televisión, la cual es una de sus más grandes pasiones

"Preciosa, te deseamos recuperación, claro que votaremos por ustedes y tendrán todo nuestro apoyo! son geniales", "Vio hermosa recupérate pronto de lo que te diagnosticaron y de que te internaron en el hospital", son algunos de los comentarios que le mandaron.

