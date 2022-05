Violeta Isfel narra cuando su ex, quiso sacar a su hijo al patio, mientras llovía, por estar llorando

La actriz mexicana Violeta Isfel, quien formó parte de la exitosa telenovela juvenil "Atrévete a soñar", se convirtió en mamá a los 17 años de edad. Dio a luz a su hijo Omar, fruto de su primera relación amorosa con Rommel Ramírez, seis años mayor que ella. En una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, para su programa "El minuto que cambió mi destino", habló sobre el tormento que vivió al lado de su ex novio y de su familia.

Los papás de Violeta Isfel no estaba de acuerdo con su noviazgo con Rommel Ramírez, quien padecía alcoholismo, por lo cual, la actriz decidió irse a vivir con él a casa de sus padres. Durante el tiempo que pasó a su lado en dicho lugar, hubo varias señales de que debía abandonarlo, "yo estaba como nublada de: 'todo es rosa, no hay problema, hoy por ti mañana por mí'".

La señal más clara y que la hizo tomar una valiente decisión, fue cuando su ex pareja intentó sacar al bebé al patio, mientras estaba lloviendo, porque no dejaba de llorar.

Violeta Isfel le contó a Gustavo Adolfo Infante, que cuando le dio la noticia a Rommel de que estaba embarazada, reaccionó con mucha indiferencia. Luego de haber dado a luz a su hijo, las cosas empeoraron.

"Omar no podía llorar, no podía hacer un escándalo porque entonces me regañaban horrible, porque no tenía derecho a gritar ni nada, olvídate de que (Rommel) le hiciera algo, yo soy la mamá, como buen macho, él no hacía nada".

Cierta noche, Violeta Isfel le estaba preparando un biberón a su hijo, mientras él estaba en su andadera llorando porque tenía hambre. De un momento a otro, su ex bajó furioso por el escándalo que estaba haciendo el bebé.

"Dijo: 'ay, este escuincle', entonces ahí fueron varias alertas para mí, lo toma de la andadera, estaba lloviendo y quiso sacarlo, dijo: 'este niño va a aprender', en eso lo detengo y le dijo: '¿estás loco? ¿Qué te pasa? No lo vas a llegar a ningún lado'".

Violeta Isfel nunca le había levantado la voz a Rommel, lo que lo hizo enojar aún más. Ante esto, intentó golpearla. "Como yo no le decía nada y ese día sí me atreví a hablar, incluso, levanté la voz, él otro se enoja, levanta la mano y hace esto (intenta darle un puñetazo), le dije '¿Vas a hacerlo? Vas, pero aquí donde se me noté el chingadazo, si no, mejor no lo hagas, pero ya'. Se asustó y avienta a Omar y se va".

Leer más: Angélica Rivera reaparece en graduación de su hija Fernanda, tras revelarse infidelidad de Peña Nieto

Tras lo ocurrido, la actriz no lo pensó dos veces y tomó la decisión de separarse del padre de su hija. Días después ideó un plan para poder salirse de esa casa. Violeta Isfel, a base de mucho esfuerzo, logró sacar adelante a su hijo Omar como madre soltera.