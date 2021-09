Violeta Isfel rompe en llanto al confesar que no se reconoce al verse en el espejo (VIDEO)

La actriz, empresaria y conductora de televisión Violeta Isfel, confesó en una de las recientes emisiones del programa "Mamá dice" de la cadena Multimedios, estar pasando por complicados momentos debido a un tratamiento hormonal; recordada por su personaje de "Antonella" (líder de "Las Divinas") en la telenovela "Atrévete a soñar", rompió en llanto al mencionar que no se reconoce al verse en el espejo.

Violeta Isfel, una de las conductoras del show "Mamá dice", anhela volver a tener un hijo, por lo cual se encuentra en un tratamiento de fertilidad. En el programa antes mencionado tuvieron la visita de la sexóloga Irene Moreno, a quien la actriz le pidió ayuda ante los cambios que ha tenido por las hormonas.

Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada, me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo: 'esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido'.