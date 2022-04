Violeta Isfel se defiende de los ataques y críticas por su reencuentro con el actor Eleazar Gómez

Los actores Eleazar Gómez y Violeta Isfel han sido amigos desde la infancia; han tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones, como fue el caso de la telenovela juvenil "Atrévete a soñar", donde él interpretó el personaje de "Mateo Novoa" y ella, a la querida villana "Antonella Rincón", la líder de "Las Divinas".

A través de su cuenta en Facebook, Violeta Isfel compartió un reencuentro que tuvo con Eleazar Gómez en su regreso a Televisa, el cual se llevó a cabo en las grabaciones de un sketch del show "Más noche", el cual es conducido por Israel Jaitovich y Ximena Córdoba.

"¡Hey mis amores! Les comparto este video a todos los fans que habían pedido este reencuentro, después de mucho tiempo sin vernos, Eleazar y yo volvimos a trabajar juntos y nos saludamos con mucho cariño. Estén pendientes porque les tendremos muchas sorpresas".

Sin embargo, la actriz y empresaria recibió muchas críticas por haberse reencontrado con el ex novio de la cantante Danna Paola. Usuarios de redes sociales le recordaron a brutal golpiza que le dio a su entonces pareja sentimental, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

"Qué mal que compartas con alguien que no reconoció ser violento, en estos tiempos donde la mujer ha padecido por tipos como él, ni una mujer más", le escribió una usuaria de Facebook. "No se nos olvide que es un macho abusador", expresó otra persona. Ante los ataques por compartir su amistad con Eleazar Gómez, Violeta Isfel comentó al respecto:

Yo no puedo juzgar a nadie y menos si no conozco la versión completa de la historia. A mí me dio mucho gusto verlo, conmigo siempre ha sido amable y gran compañero.