Violeta Isfel se maquilla como nunca antes y la llaman "espantosa" en redes

México. La actriz Violeta Isfel, originaria de Ciudad de México y logró fama nacional e internacional tras actuar en la telenovela Atrévete a soñar, en 2009, se maquilla como nunca antes y la destrozan en redes sociales con comentarios que quizá ella no esperaba. "Espantosa" es uno de ellos.

Violea Isfel causa polémica en las redes luego de publicar una imagen suya en Instagram en la que aparece luciendo un look diferente, pero llama más la atención la manera en que está maquillada y no le gustó tanto a sus seguidores, así que no dudaron en expresárselo.