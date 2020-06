Violeta Isfel vende hamburguesas ante crisis por COVID-19

Violeta Isfel, actriz recordada por su participación en telenovelas de Televisa como Atrévete a soñar y Una familia con suerte, se ha visto afectada por no tener trabajo tras la pandemia del coronavirus COVID-19, y como tiene familia que mantener, vende hamburguesas para enfrentar la crisis.

Violeta Isfel radica actualmente en la ciudad de Hidalgo, y sin pensarlo mucho, echó "manos a la obra" para dedicarse a vender hamburguesas a domicilio y sacar dinero para sus gastos personales. Le ha ido bastante bien.

En entrevista para el programa Fórmula Dominical, Violeta comparte que está teniendo toda una experiencia nueva en su vida al dedicarse a preparar hamburguesas y venderlas con apoyo de su familia en esta época de emergencia sanitaria.

Puedes leer: Danna Paola presenta a su nueva mascota Lu y sus fans se emocionan

Obviamente nos cerraron todo, y en casa comenzamos a hacer hamburguesas y las estoy vendiendo ahí por donde vivo; disfruto la experiencia increíble."

Violeta reitera que le encanta el hecho de saber que prepara alimentos para otras personas, cosa que quizá antes jamás hubiera imaginado.

Violeta menciona también que, una vez que termine toda esta situación de la pandemia y se integre a su trabajo como actriz, no dejará de vender hamburguesas los fines de semana.

A partir de 37 minutos los comentarios de Violeta:

Violeta inició su carrera a muy temprana edad, ya que sus padres trabajaban en funciones infantiles y ella participaba bailando, cantando e imitando a varios artistas.

Según información en Wikipedia, Violeta estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa y en 1997 intervino en la telenovela María Isabel, junto a Adela Noriega, su protagonista.

Y posterior a este trabajo comenzó a figurar en Mujer, casos de la vida real, hasta lograr aparecer en otras telenovelas como Entre el amor y el odio, Rubí y Peregrina.

Violeta siempre ha tenido trabajo como actriz y ha sobresalido como tal en México. Espera pronto retornar a las grabaciones de la segunda temporada de la serie Lorenza, bebé a bordo, la cual se transmitirá por Las Estrellas.

Violeta se convirtió en mamá muy joven de Omar, un adolescente que se abre camino como youtuber y al que ama y presume en sus redes sociales constantemente.

Madre e hijo comparten con su público aspectos de sus vidas personales , y recientemente él reveló en su canal de YouTube que cuando tenía unos 12 años no se llevaba muy bien con su famosa mamá.

No tenía una relación tan chida con mi mamá, teníamos como problemas de comunicación y si me pasaba algo a mí no le contaba nada a ella porque no sentía como esa confianza de decirle a mi mamá."