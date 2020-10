Violeta Isfel y la otra cara de la moneda que vivió tras interpretar a "Antonella", en la telenovela "Atrévete a soñar"

Muchos recordarán aquella telenovela que se transmitió entre 2009 y 2010, "Atrévete a soñar", cuya historia estaba dirigida tanto al público infantil como al juvenil. Producida por Luis de Llano Macedo, es una adaptación de la telenovela argentina "Patito feo", creada por Mario Schajris y Marcela Citterio. Esta adaptación mexicana de Televisa estuvo protagonizada por Danna Paola, Eleazar Gómez, Vanessa Guzmán y René Strickler, con las participaciones antagónicas de Cynthia Klitbo, Violeta Isfel, Raquel Garza y Ricardo Fastlicht.

¿De qué trataba la telenovela "Atrévete a soñar"?

La vida de Patito (Danna Paola) y Ana (Vanessa Guzmán) transcurría tranquila en una ciudad pequeña de montaña lejos de la gran ciudad, hasta que la salud de la pequeña las obliga a viajar a la Ciudad de México. Al llegar a la gran ciudad buscando ayuda médica, encuentran un médico, un amor y un padre. Ana comienza a trabajar en el buffet del colegio del barrio privado y vive en el mismo establecimiento. Así, Patito estudia allí y se hace de un grupo de amigas nuevas, pero también de enemigas. Patito se convierte en la líder de "Las Populares", chicas sensibles que no quieren ser huecas como "Las Divinas", a quienes solo les importa el poder y las apariencias. Es ahí donde el destino ha hecho que se enamore de Mateo (Eleazar Gómez), a quien su archi enemiga Antonella (Violeta Isfel). La vida de Patito y Ana están llenas de aventuras, de amor, de desengaños y muchos más.

Aunque el personaje de Violeta Isfel no era el protagonista de "Atrévete a soñar", obtuvo gran fama gracias al público, sobre todo a las miles y miles de niñas quienes querían ser como "Antonella". En una charla en el programa "Miembros al aire", la bella actriz comentó: "literal, nadie en la empresa sabía que sería el 'boom' que fue (su personaje), nadie. Todos estábamos trabajando porque teníamos como el back de que ya existía una versión, en este caso la argentina y nosotros teníamos una responsabilidad para separarnos de eso". Asimismo manifestó que contrario a lo que muchos pueden pensar, no disfrutó interpretar a "Las Divinas":

Para mí no fue divertido, fue muy difícil, te voy a explicar, es que me gustaba un montón bailar, cantar y actuar y llevaba muchos años tocando puertas para encontrar esa oportunidad.

Como le ha llegado a pasar a muchos, Violeta Isfel no pudo continuar con su vida normal tras terminar la telenovela "Atrévete a soñar". En el programa de televisión antes mencionado, contó: "no tuve la oportunidad de disfrutarlo (el éxito). Yo sentí que podía trabajar y llegaba a mi casa y podía tener mi vida normal, te das cuenta que no, o sea, tienes que estar con una sonrisa 24/7 y tienes que estar en disposición de atender al público cuando lo necesita porque para ti son desconocidos, pero para ellos eres parte de su vida, eso me abrumó muchísimo".

Violeta Isfel agradecida por el éxito de su negocio "Isfel burgers"

Por otra parte, durante esta pandemia de Covid-19 la actriz Violeta Isfel ante la falta de empleo en el terreno actoral, emprendió un negocio de venta de hamburguesas preparadas por ella. Anteriormente en su feed de Instagram mencionó al respecto: "no tengo palabras para expresar lo feliz que me siento al ver un sueño más materializado, 'Isfel burgers'".

Hoy quiero agradecer especialmente a mi esposo, gracias amor, por siempre tomarme de la mano e impulsarme para seguir adelante. Gracias por tus extraordinarias ideas, tu visón, pasión, entrega, entereza, dedicación, ejecución, fortaleza, esfuerzo, apapacho, apoyo, protección, pero sobre todo gracias por el amor que imprimes en todo lo qué haces y compartes a mi lado.

En su negocio Violeta Isfel lleva a cabo también un show junto a su grupo Maverick, mientras sus clientes disfrutan de los platillos y bebidas que ofrecen.