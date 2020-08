Violeta Isfel y su foto en lencería con la que fue tachada de vulgar

Violeta Isfel de 35 años, está en boca de todos en este momento y no fue por su exitoso negocio de hamburguesas caseras al cual se ha dedicado en los últimos meses, incluso le ha dicho que no a proyectos de televisión para dedicarse a este nuevo oficio, pero ese no es el tema del que todos los usuarios están hablando.

Resulta que hace unas horas la cuenta oficial de Instagram de la actriz Violeta Isfel, compartió una fotografía donde aparece en lencería, pero la famosa al parecer olvidó ponerse la parte de abajo, por lo que su outfit sexy quedó incompleto, lo que generó todo tipo de comentarios, donde se le ve recostada en la cama y al parecer dormida, por lo que muchos de sus fans, aseguran que su cuenta fue hackeada, ya que después de un tiempo la imagen fue retirada.

"Hay no pues ... ya con cualquier pretexto se encueran", "Y llegara el día que pongan publicaciones cuando estén teniendo relaciones, y dirán que es normal", "Aveces me pregunto no les dará pena! Hacer eso con hijos Adolescentes y que pueden ver esas fotos en cualquier plataforma de Internet?!", "Que realmente Dios nos de sabiduría estos artistas nos están dejando con la boca abierta tanto como actores artistas están sacando lo que sea para que o hablen de ellos es evidente que el truco publicitario está cada vez más sin censura es triste", escribieron los internautas.

Violeta Isfel y la foto con la cual fue tachada de vulgar/Instagram



Aunque la foto ya fue retirada de la cuenta de Instagram de Violeta Isfel, muchos se le han ido encima y es que la mujer quien siempre ha tratado de estar alejada de los escándalos, se llevó un boleto directo a la polémica, pues los ataques hacia ella siguen siendo muy notorios en sus redes sociales, pues consideran que la chica no tuvo pudor alguno y que esa foto se la debió haber guardado para ella.

Aunque por otro lado en una publicación hecha el 28 de abril Violeta Isfel apareció sin nada de ropa en Instagram y se le ve checando el celular de su esposo pues así lo explicó ella en esa imagen la cual alcanzó más de 112 mil likes, además de varios comentarios donde le hicieron saber que es una mujer demasiado sexy.

Violeta Isfel le dijo adiós a su imagen tierna para verse atrevida/Instagram

Adoro las fotos que mi esposo @rb7802 toma, mientras yo veo sus mensajes y les contesto, dice la foto de Violeta en blanco y negro donde causó comentarios de todo tipo, aunque contrario a la otra imagen esta no fue borrada, pero como algunos saben Instagram tiene algunas reglas en cuanto el contenido explicito en sus publicaciones, por lo que podría ser la razón por la que la foto en lencería fue borrada.

Violeta Isfel apareció muy atrevida con esta foto tomada por su esposo/Instagram

"Que mujer más hermosa por dios!! Basta de etiquetar y opinar sobre el cuerpo de los demás, si Dios le dio todo eso orgullo de mostrarlo", "Un body paint o un cosplay de ti te luciría muy bien. Como las fotos de @maribelguardia en un calendario que hizo hace algunos años donde era como una guerrera.. se ve impactante y las fotos increíbles. Yo me perdí de mi calendario", "No deberías de exhibirte de esa manera eres figura pública mija ...deberías tener cuidado por tu imagen digo", le escribieron a Violeta Isfel.

Para los que no saben Violeta Isfel siempre ha sido considerado uno de los rostros más bellos de la pantalla, incluso siempre le han dado papeles de jovencita en las telenovelas, uno de los más emblemáticos en su carrera fue el de Atrévete a soñar donde interpretó a Antonella Rincón, personaje antagónico en la historia.

Violeta Isfel sigue con el negocio de las hamburguesas/Instagram

Aunque muchos pensarían que Violeta Isfel está muy ocupada con las hamburguesas la realidad es otra, ya que tiene tiempo para todo, prueba de ello es como la hemos visto en Tik Tok, donde también es una super estrella y es que la actriz sabe como entretener al público con sus videos que van desde bailes hasta imitaciones sobre otros videos virales.

Cabe mencionar que Violeta Isfel sorprendió a muchos desde el día que se casó, ya que sus fieles fans aseguran que la actriz es mucha belleza para su esposo el empresario Raúl Bernal, pero ella lejos de ponerse a de ponerse a opinar sobre dicho matrimonio prefiere que los de más hablen, ya que ella está demasiado enamorada de él.

