"Violeta hermosa, perdóname si te juzgué", Violeta Isfel se muestra al natural y se disculpa consigo misma

Violeta Isfel, quien interpretara a Antonella (líder de "Las Divinas") en la telenovela juvenil "Atrévete a soñar", compartió en su cuenta de Instagram un poderoso mensaje de amor propio, donde además se pidió perdón a sí misma por haberse juzgado. Cabe mencionar que dicho mensaje de la también empresaria, llega luego de haber llorado en un programa de televisión, al decir que no se reconocía al verse en el espejo.

La actriz publicó una fotografía donde se muestra al natural, sin una gota de maquillaje, realmente hermosa. "Violeta Isfel 100 por ciento al natural, conciliando conmigo", expresó al inicio de su mensaje.

Violeta Hermosa, quiero disculparme contigo, por permitir que el prejuicio o las normas de belleza impuestas por la sociedad o las voces que invaden mi cabeza, no me permitieran admirar y respetar tu belleza.

En su escrito, Violeta Isfel pidió perdón a sí misma por haberse juzgado, por exigirse de más, por atreverse a creer que la apariencia es lo más importante. "Perdóname si no pude valorar todo lo qué haces y resuelves para ser mejor cada día y sacarnos adelante".

Violeta Isfel compartió una fotografía al natural en su cuenta de Instagram.

Hace unas semanas en el programa "Mamá dice" de Multimedios, la actriz de 36 años de edad, no pudo evitar llorar al hablar sobre unos cambios que ha tenido, por un tratamiento hormonal que lleva a cabo, en busca de quedar embarazada.

"Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto, las hormonas me tienen loca, no entiendo nada, me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo: 'esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido'", expresó Violeta Isfel con lágrimas en sus ojos, pidiéndole ayuda la sexóloga Irene Moreno.

En su publicación en Instagram se pidió perdón por atreverse "a llamarte gorda y permitir que otros lo hicieran sin defenderte y callar". Asimismo se disculpó "por no atreverme a mirarte a los ojos y olvidar decirte que eres hermosa, admirable y un pedacito de la divinidad misma, ese es mi trabajo y lo olvide, por favor perdóname".

Luego de reconciliarse consigo misma, dejó muy en claro no estar sola. "Perdóname por olvidar que te amo y todo lo que eres hoy lo lograste tú. ¿Me perdonas? Te amo, no estás sola, aquí estoy para ti siempre, gracias por tanto. Atentamente Violeta Isfel".

