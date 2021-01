Viralizan video de Vicente Fernández tocándole un seno a una fan en su rancho Los Tres Potrillos

En redes sociales se ha viralizado un video del cantante mexicano Don Vicente Fernández, donde se ve cuando le toca una de sus pechos a una fan mientras posan para la fotografía del recuerdo. "El Charro de Huentitán" ha recibido muchas críticas por esta acción; hasta el momento el intérprete no ha manifestado algo al respecto o alguien de su familia.

En las imágenes se puede ver a tres fans de Vicente Fernández, quienes al visitar su rancho Los Tres Potrillos ubicado en Tlajomulco de Zuñiga, estado de Jalisco, tuvieron la fortuna que el cantante nacido el 17 de febrero de 1940 en Huentitán El Alto, Jalisco, saliera de su hogar dentro del rancho para saludar a sus seguidores.

Al posar ante la cámara para la fotografía del recuerdo, el padre de Alejandro Fernández "El Potrillo", toca el seno derecho de una de las fans que tiene a su lado. En su cuenta de Instagram Elisa Beristain, conductora del programa "Chisme no like", compartió dicho video donde manifestó:

Lamentable Vicente Fernández en plena acción tocando el seno de esta fan quién le pidió foto. ¿Qué opinamos? En TikTok una joven sube este video dónde se ve a Vicente tocándola, las críticas no se han hecho esperar y dicen que este comportamiento no es aceptable.

Estos fueron algunos de los comentarios al respecto: "pero parece ser que a la fan no le incomoda en absoluto", "ya de viejos se vuelven mas depravados", "qué ridiculez, el señor ya está muy grande de edad y no tiene sus sentidos al 100, seguramente fue un accidente y ya están haciendo su escándalo", "el viejo es un morboso eso se sabe, pero esa chica que le pasa, ¿estará muy necesitada para dejarse hacer eso? Mujeres respétense un poco más", "viejo libidinoso", "viejo mañoso si sabia, donde ponía su mano", "yo no opino si a ella le gusto y lo permitió, de nada sirve opinar algo que a simple vista está mal".

La persona que publicó este video no especificó cuando se llevó a cabo este encuentro con Don Vicente Fernández. Cabe mencionar que desde ante que iniciara la pandemia del Covid-19, las puertas del rancho Los Tres Potrillos estuvieron cerradas al público, ante unos problemas de salud del cantante.

Por otra parte, en diciembre pasado Vicente Fernández lanzó "A mis 80's", un álbum que celebra toda una vida entregada al pueblo mexicano y su arte. El festejo a una vida como pocas. Con composiciones de autores como Roberto Cantoral, Alberto Aguilera Valadez, Álvaro Carrillo, Agustín Lara, entre otros, "El Charro de Huentitán" da rienda suelta a su talento que, luego de más de 55 años de trayectoria sigue trayéndonos canciones que conmueve hasta el más fuerte. Y es que, como ha declarado en innumerables veces, para él, cantar es un vicio y éste no se detiene hasta que su público deje de aplaudir.

"A mis 80's" realizado junto a Francisco Javier Ramírez López, íntimo colaborador de la familia Fernández por años, es una pieza que desde el primer sencillo oficial "Ya no insistas corazón", había marcado la pauta de lo emotivo de esta producción.

Con ella el máximo exponente del mariachi recorre con una potente y envidiable voz canciones como "La barca", "México lindo y querido", "Juro que nunca volveré", "Luz de luna", "Se me olvidó otra vez", entre otras que celebran un intenso recorrido de vida que sólo alguien como Don Chente podría haber hecho.