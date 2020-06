Viuda Negra y otros estrenos que verás en reapertura de cines

Viudad Negra, Mulán, Los nuevos mutantes, Los Eternos y Wonder Woman 1984 son algunas de las muchas películas que retrasaron su estreno este 2020 debido a la pandemia de coronavirus COVID-19.

Estas y otras películas fueron aplazadas en su estreno debido a la pandemia de coronavirus COVID-19 que ha afectado al mundo entero y no fue posible que salieran al mundo en la primera mitad de este 2020.

El público ya espera por regresar a los cines, los cuales se cerraron en todo el mundo ante las medidas de distanciamiento social para protección del COVID-19.

Los cines se reabrirán en México una vez que el semáforo COVID-19, implementado por la Secretaría de Salud, marque en verde, y estas son algunas de las películas que se verán en los cines en cuanto los reabran:

Puedes leer: Angelina Jolie y Jennifer Aniston escandalizan en Internet al posar juntas

Viuda Negra

Scarlett Johansson protagoniza Viuda Negra, una de las películas más esperadas de este año e iba a estrenarse el 30 de abril y pasó al 30 de octubre de 2020.

Un Lugar Tranquilo: Parte 2

Es una de las películas de terror más esperadas y cuenta con la actuación de Emily Blunt. Originalmente iba a estrenarse el 20 de marzo, pero se aplazó hasta el 4 de septiembre.

Mulán

Este live action del clásico de Disney tenía su estreno para el 27 de marzo y pasó al 24 de julio.

Los Nuevos Mutantes

El spin-off del universo X-Men iba a estrenarse el 17 abril, pero ahora se sabe que se aplazó para el 28 de agosto.

Sin Tiempo Para Morir

Es la última película de James Bond y la protagoniza Daniel Craig como el agente 007. El villano de esta historia es Rami Malek. Iba a estrenarse el 2 abril, pero será vista hasta el 12 de noviembre.

Otras películas esperadas ante la futura reapertura de cines:

Rápido y Furioso 9: Se estrena el 2 de abril de 2021

Artemis Fowl: Se estrena el 12 de junio

Wonder Woman 1984: Se estrena el 14 de agosto

Minions: The Rise of Gru: Se estrena el 2 de julio de 2021

Top Gun: Maverick: Se estrena el 23 de diciembre

Padre No Hay Más Que Uno (segunda parte): Se estrena el 7 de agosto

Jungle Cruise: Se estrena el 6 de agosto

Morbius: Se estrena el 19 de marzo de 2021

Cazafantasmas: Más Allá: Se estrena el 5 de marzo de 2021

El Otro Guardaespaldas 2: Se estrena el 20 de agosto de 2021

Monster Hunter: Se estrena el 4 de septiembre

Expediente Warren: Obligado por el demonio: Se estrena el 11 de septiembre

The King´s Man: La primera misión: Se estrena el 18 de septiembre

Las Brujas: Se estrena el 9 de octubre

Last Night in Soho: Aplazada sin fecha concreta

Halloween Kill: Se estrena el 16 de octubre

Los Eternos: Se estrena el 12 de febrero de 2021

Godzilla vs Kong: Se estrena el 20 de noviembre

Raya and the Last Dragon: Se estrena el 12 de marzo de 2021

Samaritan: Se estrena el 11 de diciembre

West Side Story: Se estrena el 18 de diciembre

El príncipe de Zamunda (segunda parte): Se estrena el 18 de diciembre

También puedes leer: Increíble, fortuna de Salma Hayek supera a la de la reina Isabel II