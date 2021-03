Viuda de Cepillín habla de la última voluntad del payasito: "era devoto de la Virgen de Guadalupe"

Aidé Guajardo, viuda de Cepillín, comentó ante los medios de comunicación a su salida del hospital donde el querido payasito de tele perdió la vida, que la última voluntad de su esposo era que sus cenizas reposaran en la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. La señora Aidé resaltó que Ricardo González Gutiérrez era muy devoto de la Virgen de Guadalupe.

Asimismo pidió a todos los fans de Cepillín su ayuda para que este deseo de su esposo de cumpla. "Él quería la Basílica porque era devoto de la Virgen de Guadalupe". Ricardo González Gutiérrez fue velado el día de ayer en una funeraria en Tlalnepantla, Estado de México. Posteriormente su cuerpo fue cremado, siguiendo la petición del cantante de emblemáticas canciones como "La feria de Cepillín", "Tomás", "Las mañanitas" y muchas más.

Ricardo González Jr., uno de los hijos de "Cepillín", manifestó ante los medios de comunicación, que de momento las cenizas de su padre estarán en el que fuera su hogar, luego buscarán cumplir una de sus últimas voluntades, la cual consiste en tener un nicho en la Basílica de Guadalupe.

Tenemos un deseo, por anhelo de mi papá y ojalá nos ayuden y nos apoyen de que mi papá pueda descansar en la Basílica de Guadalupe, es el deseo de mi papá. Sabía que hay un trámite, porque siempre dijo: 'cuando me vaya de este mundo quisiera estar ahí'.

Fue la mañana del lunes 8 de marzo de 2021 cuando su Ricardo González Jr., dio a conocer la muerte de su papá "Cepillín" a los 75 años de edad, en el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión. Posteriormente ante la prensa de espectáculos a las afueras del hospital, dijo: "estaba ya muy deteriorado, comenzó a fallar su riñón y por todos, él quería salir adelante, le echó todas las ganas, pero hablé con mi mamá para que le diera fortaleza. Le dije que ya no se preocupara por su familia, yo hablé con él y a los 10 minutos se relajó".

Desde el pasado 28 de febrero el querido payasito de la tele ingresó al Corporativo Hospital Satélite en el Estado de México, debido a una fuerte lesión en su columna vertebral la cual se originó en un accidente en su hogar. Tuvo que ser sometido a una cirugía y durante esta, los médicos le detectaron cáncer.

La noche del pasado domingo 7 de marzo su hijo informó a los medios de comunicación que su papá había ingresado al área de terapia intensiva, debido a una insuficiencia cardíaca y neumonía; asimismo informó que Cepillín fue intubado. Finalmente murió la mañana del lunes 8 de marzo tras sufrir un paro respiratorio.

Tras su muerte muchos de sus fans han recordado aquellas palabras durante una entrevista con Yordi Rosado, donde expresó lo que haría cuando llegara a las puertas del cielo:

¡Ábranle! No permitiré que nadie me niegue la entrada, no lo permitiré.