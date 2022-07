Viuda de Fernando del Solar a casi un mes de su muerte ya sale modelando y dando entrevistas

Quien sigue en la polémica es Anna Ferro viuda de Fernando del Solar, pues tras la muerte del famoso ella ya posó y en portada para una famosa revista de socialite donde da detalles de como fue su matrimonio con él, pero esto lejos de gustar al público, la han tachado de arribista.

Y es que Fernando del Solar aún no cumple un mes de haber muerto, mientras que Anna Ferro ya está de modelo, lo que ha desatado comentarios de todo tipo, pues algunos consideran que no le guardó luto, pero además que esa no es la manera de hacerle un homenaje lo que ha estado lleno de críticas.

"Que triste está que ya da entrevistas... Que bárbara!", "No juzgo, pero creo que no es congruente con lo que hace y dice. En pocas palabras quiere figurar", "De verdad comercializar con una pena, dizque muy dolorosa para ella y lucrar con ella, como dicen Ingrid era famosa por ella pero la viuda de Fer se dio a conocer por el, que triste que quiera sus 5 minutos de fama por la muerte de un ser excepcional", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, Anna Ferro y Fernando Solar se habían casado hace poco en un ritual el cual se llevó a cabo en la playa, pero antes de ya tenían una relación un poco más larga, la cual era muy evidente en redes sociales donde se les miraba muy felices, pero ahora con esta portada por parte de la ahora viuda muchos dudan del amor que hubo.

Otra de las cosas que han causado revuelo es que se dio a conocer que Anna Ferro ahora está peleando supuestamente una casa, la cual el desaparecido actor e Ingrid Coronado había comprado hace años y estaba resguardada bajo un fidecomiso para sus hijos, pero ahora Anna Ferro habló con los encargados de dicho arreglo, pues según Fernando del Solar le había dicho que esa casa quedaría para la hija de ella.

Cabe mencionar que Ingrid Coronado no ha dicho nada de su parte, pero podría verse tremendo pleito entre las dos mujeres por dicha casa.