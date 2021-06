Viuda de Xavier Ortiz busca cuenta bancaria y se lleva una gran sorpresa

A nueve meses de que el cantante y actor Xavier Ortiz se quitara la vida, su viuda Carissa de León recuperó una cuenta bancaria, pero se llevó una sorpresa.

Resulta que Xavier Ortiz le hizo una cuenta bancaria en Estados Unidos, pero al recuperarla la madre de su hijo la encontró sin ningún dólar.

Me dejó una cuenta en dólares sin dólares, bueno, pero en dólares no (...) mande todos los documentos a Estados Unidos y pues me dijeron que no había nada, que se había cancelado meses antes", dijo la viuda del ex Garibaldi.

Ahora Carissa de León dejó muy en claro que tendrá que trabajar muy duro para sacar a su hijo adelante.

Pero bueno nimodo, esas cosas pasan, pues a chambearle dijo Carissa de León en una entrevista con el programa De Primera Mano.

Como era de esperarse las redes de inmediato reaccionaron y comentaron sobre las declaraciones de la viuda de Xavier Ortiz.

"Ridícula ya pensaba que le iba a dejar dinero después de todo lo mal que se portó con Xavier", "Se pasa esa tipa lo único que le importó siempre fue el dinero que se ponga a trabajar", escribieron las redes.