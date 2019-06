Viuda del hombre que golpeó Pablo Lyle, narra como ocurrió todo

Pablo Lyle está a la espera de su sentencia. Alan Fine (juez que lleva su caso) basado en las pruebas presentadas por todas las partes y el informe del fiscal, tomó la decisión de acusar al actor por homicidio involuntario; esto le permitiría a sus abogados, pelear que se le baje la fianza que sigue siendo de 50 mil dólares, y los años en cárcel.

A casi tres meses de la muerte de Juan Ricardo Hernández, el hombre de origen cubano a quien Pablo Lyle agredió en las calles de Miami, Florida su viuda habla por primera vez y cuenta como ocurrieron las cosas.

"A mí nunca se me ha borrado la imagen de cuando le dan el golpe y cae, eso es lo que más me ha dolido, el golpe que le dio y haberlo dejado ahí abandonado, que me lo dejó abandonado como si fuera un perro", comentó la señora Mercedes Arce ante las cámaras del programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo.

Mercedes Arce aprovechó para desmentir la versión de que su esposo Juan Ricardo Hernández, conducía en estado de ebriedad cuando fue agredido por el actor originario de Mazatlán, Sinaloa. "Él no era un borracho como pensaban, no, esa imagen de él no la quiero, porque era una persona de familia. Él tenía un lugar, él vivía conmigo y con mis hijos grandes".

Me hace tanta falta. Él era mi compañero incondicional, acabó con mi vida, y aunque él (Pablo Lyle) no lo crea, acabó con la de él.

"Porque no hay nada más lindo que tener la conciencia limpia y yo creo que cada noche que ponga la cabeza en la almohada, él (su esposo) tendrá que venirle al pensamiento", señaló.

Anteriormente el equipo de abogados de Pablo Lyle al fin le dieron buenas noticias al actor en su caso por homicidio involuntario. En una entrevista con el programa Ventaneando, dieron a conocer que el juez accedió a dos peticiones en particular que se hicieron en una reciente audiencia en la ciudad de Miami.

Una de las peticiones que el equipo legal del actor sinaloense hizo ante el juez que lleva el caso, fue que su defendido tuviera la oportunidad de asistir a misas, requerimiento que le fue concedido por el magistrado.

De igual forma, se le concedió la oportunidad de tener horarios más flexibles para que pueda visitar a sus familiares en Miami. Cabe señalar que anteriormente se le negó a Pablo Lyle poder regresar a México para trabajar y estar con sus familiares.