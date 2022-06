¡Viva el amor! Anuel AA y Yailin La Más Viral se casan y presumen su unión en redes sociales

Anuel AA , por su parte, decidió compartir un video en el que se puede apreciar el momento en el que los declaran esposos ante la ley y los comentarios no se hicieron esperar. "Todo en manos de Dios. Las palabras ya no importan", se pudo leer en la descripción de su publicación que rebasó las 12 millones de reproducciones.

Anuel AA y Yalin se casaron por el civil y decidieron hacerlo de una manera muy casual , ambos lucieron looks muy sencillos; la cantante un top sin mangas y unos jeans rotos, mientras que el utilizó una camiseta negra estampada, una gorra del mismo color, lentes blancos y un pantalón oscuro.

Fue apenas en enero cuando Anuel le pidió matrimonio a Yailin , momento desde el cual no han parado de gritarlo a los cuatro vientos. A meses de aquella importante petición, que llegó a tan sólo días de anunciar su noviazgo, deciden llevarlo a cabo y compartieron todo a través de sus redes sociales.

Gilberto Coronel Periodista Web

