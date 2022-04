¡Viva el amor! Captan a Jennifer López y Ben Affleck en la búsqueda de su "Nidito de amor" perfecto

La pareja en esta ocasión no estará sola, a diferencia de su primera vez juntos, pues estarán presentes los respectivos hijos de cada uno; los mellizos Max y Emme, de JLO con Marc Anthony, y los tres hijos de Ben: Violet, Seraphina y Samuel, fruto de su amor con Jennifer Garner.

El pasado fin de semana, Jennifer López y Ben Affleck fueron captados en diferentes mansiones, contemplando lo que podría convertirse en su futura casa. Durante su paseo por las zonas más exclusivas del lugar , la pareja no ha temido dejarse ver de lo más feliz junta.

Estados Unidos.- Es la segunda vez que Jennifer López y Ben Affleck se dan una oportunidad en el amor y en esta ocasión quieren que todo vaya de maravilla, pues no piensan perder el tiempo ni tampoco dejarlo ir como lo hicieron hace dos décadas, motivo por el cual se han dejado ver de lo más felices juntos y disfrutando de cada momento.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.