¡Viva el amor! Mauricio Ochmann celebra su primer aniversario con Paulina Burrola

Paulina Burrola no se pudo quedar a atrás y también le dedicó un romántico mensaje utilizando un video de sus mejores momentos juntos: "Feliz aniversario a nosotros. Lo mejor está por venir. @mauochmann atesoro cada momento a tu lado, gracias por permitir crecer a tu lado y enseñarme tantas cosas bonitas de la vida! TE AMO 11:11", escribió.

Asimismo, la pareja se dejó ver junta en una fotografía que desató todo tipo de reacciones , acercándose a los 400 mil me gustas. En la imagen Mau y Pau se dejan ver muy sonrientes festejando su amor.

A través de sus redes sociales, el actor de 44 años compartió imágenes de su romántica velada con su novia, de 30, aunque no revelaron el lugar, se aprecia en un video que es un destino paradisiaco que parece ser sacado de un cuento de hadas.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.