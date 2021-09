"Vivamos lo mejor de este momento", el plausible discurso de BTS en la Asamblea General de la ONU

Lo volvemos a reiterar con creces, BTS es más que un grupo musical. Bangtan Sonyeondan llevó a cabo en la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su primer acto oficial como enviados especiales de Corea del Sur para la diplomacia pública, nombramiento que les fue otorgado la semana pasada por Moon Jae In, Presidente de la República de Corea, en el Salón de la Oficina Principal de la Casa Azul.

El pasado fin de semana los integrantes de BTS llegaron al Aeropuerto Internacional de Incheon en Seúl, Corea del Sur, para tomar un vuelo con destino a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, usando por primera vez sus pasaportes diplomáticos.

El momento que el ARMY esperaba ocurrió la mañana de este lunes; Bangtan y el Presidente Moon Jae In, arribaron a la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Los chicos a prueba de balas" se dirigieron a los 193 estados miembros de la ONU, donde hablaron desde la perspectiva de la juventud y cómo enfrentan la pandemia del Covid-19, enviando un mensaje lleno de amor y esperanza.

BTS a su llegada a la sede la ONU en Nueva York. Foto: John Minchillo / EFE

El plausible discurso de BTS se llevó a cabo durante el Momento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Moment), en la 76ª sesión de la Asamblea General de la ONU. "Estamos aquí hoy para compartir las historias de la generación futura", expresó RM, líder de BTS.

El rapero, compositor y productor musical surcoreano, mencionó que antes de asistir a la asamblea, le preguntaron a los jóvenes dentro de la adolescencia y de los 20's de todo el mundo, sobre cómo han vivido los pasados dos años (desde que comenzó la pandemia) y sobre el mundo en el que viven hoy. Jin, el Worldwide Handsome de BTS, externó que hubo momentos durante los dos últimos años "en los que también nos sentimos confundidos y preocupados".

Pero aquí, hay personas que gritan: 'sigamos viviendo, vivamos lo mejor de este momento'.

Jimin agregó: "no podían solo quedarse quietos durante este momento de sus vidas, no había nadie a quien pudiéramos culpar, éramos los mismos que ayer, pero el mundo había cambiado como si de repente hubiéramos entrado en un mundo paralelo".

Jungkook, el Golden Maknae, expresó su tristeza por la cancelación de las ceremonias de entrada y graduación en las escuelas, una experiencia gratificante que todo joven deben disfrutar. "Es perturbador perder los momentos que deberían celebrarse en la vida". Asimismo contó sobre el dolor que sintieron cuando debieron cancelar el "Map of the Soul Tour", una gira mundial de estadios en la cual habían estado trabajando durante mucho tiempo, "durante mucho tiempo extrañamos los momentos que queríamos completar".

RM y Jungkook durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: John Angelillo / EFE

Min Yoongi, mejor conocido como Suga, conmovió al ARMY al decir: "necesitábamos tiempo para llorar por las cosas que perdimos con la pandemia, y tiempo para descubrir cuán preciosos fueron los momentos que dimos por sentado".

Jiminie mostró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los resultados de la campaña #youthtoday de BTS, la cual llevaron a cabo a través de redes sociales, donde miles y miles de personas enviaron fotografías de sus momentos más apreciados antes de la pandemia: "había muchas personas que se mostraban en la naturaleza, parece que durante los últimos dos años, el tiempo que pasamos en la naturaleza se sintió más especial".

Jungkook y Jimin. Foto: Loey Felipe / EFE

J-Hope tocó el tema del cambio climático: "acabamos de hablar sobre el duelo, pero es difícil siquiera pensar en el duelo por la Tierra, todos están de acuerdo en que el cambio climático es un problema importante, pero no es fácil hablar sobre cuál podría ser la mejor solución".

Kim Namjoon mencionó que mientras se preparaban para su participación en la asamblea, se enteraron de que muchos jóvenes están interesados en temas ambientales y además, los están tomando como su campo de estudio.

El futuro es un territorio inexplorado y seremos los que más tiempo pasemos en él, por eso creo que estos jóvenes están tratando de encontrar por sí mismos las formas en que podemos vivir en él.

Kim Taehyung, mejor conocido por el ARMY como V, dijo que no consideremos el futuro solamente como oscuridad, pues hay personas que se preocupan por el mundo y buscan las respuestas.

"Todavía quedan muchas páginas en la historia sobre nosotros, así que espero que no hablemos de ello como si el final ya estuviera escrito". Kookie agregó: "a veces, el mundo parece detenido en su lugar incluso si estamos listos para partir, a veces se siente como si hubiera perdido el rumbo, hubo momentos en los que nos sentíamos de la misma manera".

RM dejó muy en claro que las personas adolescentes y en sus 20's, no son la generación pérdida del Covid-19, como se les ha llamado. "Significa que en un momento en el que necesitan la mayor cantidad de oportunidades y desafíos, ellos se han perdido, pero el hecho de que los adultos no puedan ver el camino por sí mismos, no significa que hayan perdido el rumbo".

Ante esto, Jimin mostró fotografías de jóvenes quienes han continuado sus estudios y diversas actividades ante la pandemia. "En los espacios en línea, han continuado reuniéndose con sus amigos de nuevas formas, han comenzado a aprender cosas nuevas y han tratado de vivir vidas más saludables".

En lugar de parecer perdidos, han encontrado un nuevo coraje y están asumiendo nuevos desafíos.

Jin, el mayor de los integrantes de BTS, manifestó que en vez de ser la "generación pérdida", son la "generación bienvenida", pues "en lugar de tener miedo al cambio, esta generación les da la bienvenida a medida que avanzan hacia el futuro". Nam dijo que si seguimos creyendo en la posibilidad y la esperanza, "no perderemos nuestro camino, sino que descubriremos otros nuevos". Suga recalcó: "o siempre tomaremos decisiones perfectas, pero eso no significa que no hay nada que podamos hacer".

BTS también habló sobre la vacuna contra el Covid-19. Hobi, el solecito de ARMY, mencionó que tras la noticia de su asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas, muchas personas se preguntaron si estaban vacunados: "aprovecharé esta oportunidad para decir que los siete hemos sido vacunados". Namjoon comentó que la vacunación fue su boleto "para ver a nuestros fans y poder estar aquí hoy, como dijimos, nosotros también estamos haciendo las cosas que podemos hacer en este momento".

Al volver a tomar la palabra, Tae compartió que al igual que los esfuerzos de vacunación, las personas continúan trabajando para hacer avanzar esta nueva realidad, "el día en que podamos encontrarnos cara a cara no está lejos, espero que hasta que llegue ese día, podamos seguir llenando cada día de energía positiva". El líder de BTS concluyó este inspirador discurso con estas hermosas palabras:

Pensamos que el mundo se había detenido, pero sigue avanzando, creo que cada elección es el comienzo del cambio, no el final. Espero que en este nuevo mundo todos podamos decirnos: '¡bienvenidos!'

Luego de su plausible discurso en la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como enviados especiales de Corea del Sur para la diplomacia pública, BTS siguió compartiendo alegría con su presentación de "Permission to dance", un momento que ARMY jamás olvidará. Como hemos visto una vez más, Bangtan Sonyeondan es muchísimo más que una boy band.

