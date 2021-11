Vive Latino 2022: Estos son los artistas que se presentarán en el Foro Sol

El cartel completo del Vive Latino en su edición 2022 fue finalmente revelado este miércoles 24 de noviembre, y contará con conciertos de dos días el 19 y 20 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México, además contará con la participación de grandes artistas que engalanarán el escenario con sus actuaciones.

El Vive Latino 2020 fue el último festival musical antes del confinamiento debido a la pandemia del Covid-19, mientras que la edición del 2021 no se festejó por los mismos motivos, siendo la recién anunciada la que dará pie a su esperado regreso.

Fue este miércoles 24 de noviembre, cuando a través de sus redes sociales, el festival de música Vive Latino 2022 dio a conocer los artistas, bandas y solistas que formarán parte de la próxima edición programada a realizarse el 19 y 20 de marzo del año 2022.

Los artistas se dividen entre esas fechas de las siguiente manera, el día 19 de marzo se presentarán en su escenario Camilo Séptimo, Gary Clark Jr., Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Maldita Vecindad, Mogwai, Santa Fe Klan y Vetusta Morla.

Anuncio oficial de artistas del Vive Latino 2022. Foto Facebook | Vive Latino

Además, también formarán parte All Them Witches, Ambar Lucid, Blssom, Batallas de Campeones, Cnvs, Daniel Quién, Elis Paprika, Eirch, Eruca Sativa, Fangoria, Gepe, Grandson, Javier Blake, La Tribu, La Banda del Bisonte, Los Blenders, Los Cogelones, Los Señores, Milky Chance, Moenia, Nancys Rubias, Okills, Patrick Miller, Serbia, Taburete y The Marias.

Mientras que el 20 de marzo, el escenario será para la Banda MS, Black Pumas, C. Tangana, Dread Mar I, Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, Love of Lesbian, Pixies, Residente, Siddhartha

Así como para Aczino, Biznaga, Bruses, Cecilia Toussaint, Cenravrvs, Conociendo Rusia, Devendra Banhart, Fernando Delgadillo, Gran Sur, Gustavo Santaololla, Kevin Kaarl, La Delio Valdez, La Gusana Ciega, La Isla Centeno, La Lupita, Lido Pimienta, Luis Pescentti, Making Movies, Massacre, Oh’Laville, Pelo Madueño, Ramona, San Rompe Pera, Technicolor Fabrics, Trueno, Vanessa Zamora y Wos.

Cabe recordar que los boletos se pondrán en preventa este jueves 25 y viernes 26 de noviembre en caso de que solo quieran asistir a uno de los line-up, y la venta general comenzará después.

