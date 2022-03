Vive Latino deja afuera al Tío Robert por acusaciones de abuso sexual

El comediante Tío Robert de 43 años de edad, está en el ojo del huracán tras una acusación realizada por una usuario de Tik Tok llamada Sofía Díaz, quien dejó en claro que el histrión supuestamente había abusado sexualmente de ella en 2016, por lo cual de inmediato se hizo viral en las redes sociales.

Tras las declaraciones de la tiktoker, Tío Robert quedó fuera del Vive Latino, pero lejos de quedarse callado por la delicada acusación, lanzó un comunicado en el cual asegura que procederá de manera legal por el comentario lanzado por Sofía Díaz, pues el famoso deja en claro que dicha situación no pasó.

"Al respecto, declaró desde el día que conocí a la señorita Sofía @nicsofiadiaz en Tik Tok, hasta el último contacto que tuve con ella, jamás realice ningún acto ni acercamiento con ella que no fuera consensuado. Dos desde que comenzamos a salir y hasta el último contacto que tuve con ella se desarrolló una relación consensuada entre dos adultos, ella y yo con diversos grados de intimidad, también consensuados sin llegar nunca a tener relaciones sexuales", dice en un video Tío Robert.

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron a las declaraciones del histrión y algunos se pusieron en contra, mientras que otros creen en su inocencia, por lo cual le piden no parar hasta que se llegue al fondo de la situación.

"Ánimo tío Rober espero se esclarezca todo, y que salga la verdad a flote, te apoyo, no me conoces ni nada, pero en estos momentos también es necesario que te apoyen cuando más", "Tío Rober, espero que toda esta tormenta pase pronto y puedas volver aún más fuerte. Me encanta tu contenido de cine y con la hora feliz. Fuerza", escriben las redes.

Cabe mencionar que después de que Sasha Sokol alzara la voz del acoso que vivió por parte del productor Luis de Llano, ahora varias celebridades han dado testimonios de asuntos similares que vivieron en algún momento de su vida, por lo que muchas mujeres le agradecen a la cantante por tener el valor de decir la verdad tras varias décadas.