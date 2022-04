¡Vive agradecida! Sabine Moussier revela cómo Thalía y su mamá Yolanda "le salvaron la vida"

México. La actriz Sabine Moussier confiesa en el programa Hoy que vive agradecida con Thalía y su mamá doña Yolanda Miranda, porque ambas años atrás la ayudaron a combatir una enfermedad que le diagnosticaron mal.

Sabine Moussier, quien actualmente participa en la telenovela Corazón guerrero, comparte que Thalía y su fallecida mamá Yolanda le salvaron la vida, puesto que la apoyaron mucho moralmente cuando la pasaba mal y sufría dolores insoportables en su cuerpo.

“Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré sensitivo, todo me dolía, era horrible, entonces me meten, me ponen cortisona, Guillain-Barré te va paralizando de abajo hacia arriba”, recuerda Sabine Moussier a Hoy.

Pero para fortuna de la actriz pudo contar con el apoyo de doña Yolanda, quien murió durante 2011, y también de su hija Thalía: "un día me habla Yolanda, en paz descanse, y me dice ‘tú no tienes ni fibromialgia, ni Guillain-Barré, tú tienes Lyme, me dijo; ‘Thalía tiene Lyme’ y hay dos doctores, uno en Nueva York y otra en México, y sí, era Lyme, entonces no que es que haya sido una mala mentira, sino un mal diagnóstico”.

Thalia y su mamá doña Yolanda, quien falleció durante 2011. Foto de Instagram

Sabine Moussier siempre que tiene oportunidad comparte su experiencia en esta etapa de su vida donde fue mal diagnosticada, pero donde pudo convivir y recibir ayuda de Thalía y de su señora madre, a quienes ha considerado siempre unos ángeles en su vida.

"Yo estoy perfectamente bien, y hablé con Thali y se portó increíble conmigo, yo les debo la vida, porque yo estaba muerta en vida”.

Leer más: ¿Mujer problemática? Andrés García revela por qué no le habría gustado trabajar con Maribel Guardia

Actualmente Sabine Moussier graba su participación en la telenovela de Televisa Corazón guerrero, producción de Salvador Mejía y en la que comparte actuación con otros actores como Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao, Christian de la Campa y Oka Giner.