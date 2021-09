"Vivía bajo sus órdenes", el verdadero motivo que llevó a Bárbara Mori a divorciarse de Sergio Mayer

Hace varios años la actriz uruguaya naturalizada mexicana Bárbara Mori, estuvo casada con el actor y cantante Sergio Mayer, quien formara parte del recordado grupo musical Garibaldi. Cuando se conocieron ella tenía 17 años de edad y él, 28. Asegura que cuando se divorció del padre de su hijo, fue realmente feliz.

Sergio Mayer, ex Diputado Federal por Morena, fue quien ayudó a Bárbara Mori en los inicios de su carrera artística. El ex Garibaldi se convirtió en su representante, luego en su pareja sentimental, esposo y padre de su único hijo. En una charla que la actriz de cine, teatro, televisión y doblaje tuvo anteriormente con su amiga Marimar Vega, confesó haberse casado con Sergio por agradecimiento y no por amor.

Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma.

Bárbara Mori contó que Sergio Mayer tenía una personalidad autoritaria y ella era una niña "totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma". Asimismo compartió en la charla con la también actriz Marimar Vega, que al tomar la decisión de separarse del padre de su hijo Sergio Mayer Mori "yo era súper infeliz, luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví, hasta que me di cuenta de que yo ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien".

Al divorciarse de Sergio Mayer, Bárbara Mori sintió que "las puertas del cielo se empezaron a abrir, porque aparte él era mi manager, tenía mi dinero, había muchas cosas que me daban pavor de tomar esa decisión, sobre todo mi hijo".

La actriz sorprendió al confesar que cuando estaba con el ex Garibaldi, sentía que ella no valía nada. "Una de las cosas que más agradezco o que más entendí cuando me separé de Sergio, porque cuando yo estaba con él no valía nada, yo me miraba al espejo y no valía nada y sentía que no servía para nada y me sentía absolutamente desvaloriozada".

Pero al separarse "con todo este miedo de decir 'cómo voy a enfrentar la vida', agarró a su hijo de la mano y salió de su casa, "me fui y empecé una nueva vida, se me empezaron a abrir las puertas".

