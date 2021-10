"Vivo con un poquito de inseguridad", Gomita expresa su temor y fortaleza tras denunciar a su papá

La youtuber mexicana Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, sorprendió a sus miles de seguidores al dar a conocer que denunció a su papá, el señor Alfredo Ordaz Barajas (Don Kiko), antes las autoridades correspondientes por supuesta violencia física y psicológica.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, publicó una serie de videos donde agradeció por todas las muestras de apoyo que ha recibido ante esta situación.

"Gracias a todos y todas las que me han mandado mensajes para hacerme sentir que no estoy sola, yo lo sé, tengo bastantes amigos que se han manifestado, que se han convertido en mi familia, me siento muy orgullosa de tener el valor simplemente de hablar".

Gomita, la recordada payasita del programa "Sabadazo" de Televisa, aseguró que su papá le dio una golpiza al defender a su mamá Elizabeth Ordaz durante una discusión: "con el favor de Dios, todo esto va a tener una justicia".

La hermana mayor de los payasos "Lapizito" y "Lapizín", alarmó a sus seguidores, al manifestar tener cierto temor por las represalias que pueda haber en su contra, tras denunciar a su progenitor.

Simplemente lo hice público porque cualquier cosa que me llegue a pasar, quiero que en este momento se haga justicia solamente, yo vivo con un poquito de inseguridad, no les voy a mentir, me siento un poquito intranquila.

Asimismo externó que Dios está con ella, "no estoy sola, no me va a abandonar, después de la tormenta llega la calma".

Gomita mostró a sus fans ser una mujer fuerte ante los problemas que llega a enfrentar. "Aquí estoy como siempre me han visto, sonriendo y feliz. Fue un poquito que yo les pude compartir, para que vieran que no son las únicas que están pasando por eso y no por eso, me van a ver tumbada todos los días, al contrario, soy una mujer muy trabajadora que vive sola y que tiene que sacarse adelante sola, que a lo mejor no cuento con el apoyo de seres que yo quería, pero pues ni modo, así es la vida y esto tiene que seguir".

