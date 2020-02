Vocalista de La Adictiva agredido con una botella en pleno show

Ciudad de Nueva York.- Memo Garza, vocalista de La Adictiva, fue agredido en pleno show como parte de su "30 aniversario tour". Una persona del público lanzó una botella mientras cantaba en el escenario. La banda sinaloense (anteriormente conocida como La Adictiva Banda San José de Mesillas), estaba interpretando su más reciente sencillo "Escondidos" y sin esperarlo, voló una botella hacia la cara del cantante.

Al percatarse de la agresión Isaac Salas, otro de los vocalistas de La Adictiva, pidió a los músicos que se detuvieran pero Memo Garza continúo cantando, mientras que Isaac buscaba al agresor entre el público.

El equipo de seguridad de la agrupación del Regional Mexicano hizo lo propio acercándose de inmediato para encontrar al responsable, situación que no lograron. Por su parte, Memo Garza pasó al fondo del escenario para limpiarse con una toalla y ver si se encontraba bien, mientras continuaba cantando.

Memo Garza mostró el profesionalismo que tiene y continuó el show; en sus redes sociales comentó al respecto:

Gracias a todos por su preocupación, más que triste me siento contento de saber que hay mucha gente que me quiere y se preocupa por mi, no tengo palabras para agradecerlo.