Vocalista de La Adictiva habla tras recibir botellazo en la cara. Video

Nueva York.- Memo Garza, vocalista de La Adictiva, fue víctima de agresión en pleno concierto en la ciudad de Nueva York, cuando uno de los asistentes le lanzó un botellazo a la cara mientras cantaba el tema "Escondidos", su más reciente sencillo.

Tras el incidente Memo Garza, quiso agradecerle al público el haberse preocupado por su salud, por lo que por medio de su canta de Facebook mandó un mensaje a sus seguidores.

Explico que él, cuando canta cierra los ojos para “sentir la canción”, fue entonces que sintió el golpe en la cara y se le mojó la cara de algo, sin embargo, no supo que era, solo sitió un ardor en los ojos.

Tras limpiarse el rostro y sentirse en condiciones de regresar a cantar, lo hizo como si nada hubiera pasado.

No quise terminar el show, aparte que por una persona, no la van a llevar todos, obviamente no iba a dejar de estar cantando nada más por que una persona hizo eso, dijo el cantante