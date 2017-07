Vocalista de Los Tetas y la acusación seria que enfrenta

El vocalista de Los Tetas, Camilo Castaldi, fue formalizado por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar durante la jornada del domingo, según confirmó a Emol la fiscalía Centro Norte.

Camilo Castaldi. Foto: Twitter

El músico, conocido popularmente como "Tea Time", fue denunciado por su ex pareja, Valentina Henríquez, quien aseguró que el cantante le propinó una golpiza en el departamento que compartían en la calle Catedral, en la comuna de Santiago. El persecutor confirmó que Castaldi quedó con prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio.

El persecutor confirmó que Castaldi quedó con prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio.

Henríquez había dicho en redes sociales que la fiscalía propuso dicha medida, pero no se mostró satisfecha con la misma.

Grupo Los Tetas. Foto: Twitter

"Sólo puso una orden cautelar donde se indica que él no se puede acercar a mí a menos de 200 metros, ni siquiera le dieron la firma mensual en el juzgado de garantía ya que 'no tiene antecedentes'".

Este lunes Los Tetas emitió un comunicado en el que aseguró que respaldará las decisiones de la justicia, y solicitó responsabilidad a la hora de referirse a la situación de "Tea Time", pues aún no se confirma su culpabilidad.

La denunciante, por su parte, destacó que los compañeros de banda de su ex pareja no tienen las mismas actitudes que él. "Quiero dejar en claro que su forma de ser y actuar, ideales y adicciones no guardan relación con ninguno de los miembros de su banda siendo él la persona discordante siempre, y que genera conflictos y lo digo para que no se catalogue a todos del mismo de modo", sentenció.

Con información de El Universal.