Vocalista de Brass Against orina en la cara de un fan durante concierto en vivo

Estados Unidos.- Un show bizarro y desagradable fue el que protagonizo un grupo de brass band conocido como "Brass Against", luego de que su vocalsita, Shophia Urista decidiera orinar a en la cara a uno de sus fans tras no poder aguantar su necesidad de ir al baño.

Este suceso que se ha vuelto viral ocurrió el durante este fin de semana durante la presentación de Brass Against en el festival anual Welcome to Rochville celebrado en Daytona Beach, Florida en los Estados Unidos.

La banda que es conocida por realizar versiones de tipor orquesta con instrumentos de viendo de canciones como Soundgarden y Black Sabbath se encotraba tocando una canción de Rage Against the Machine, cuando de un momento a otro, Shophia Urista invitó a uno de los fans a subir al escenario luego de que dijera que tenía ganas de orinar y quería hacer un show sobre ello.

"Necesito mear y no puedo llegar al baño, así que haremos un show de esto", dijo la cantante de 36 años a los asistentes, y momentos después señaló al fanático que dijo orinaría, y quien al parecer disfruto del momento, ya que en todo momento se mostró dispuesto y siguió las ordenes de la cantante que se bajó los pantalones para orinarlo en la cara frente a miles de asistentes que captaron el momento en video.

La banda lamentó los hechos

Leer más: El espectacular vestido negro con el que Kim Kardashian destronó a Paris Hilton el día de su boda

Tras el grotesco acontecimiento, la banda ofreció una disculpa a través de sus redes sociales en donde aseguró que nunca más se repetirá un hecho como este en alguno de los shows de Brass Against; “Sophia se dejó llevar. Eso no es algo que el resto de nosotros esperábamos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows. Gracias por traerlo anoche, Daytona ".