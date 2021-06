¿Volverá Angélica Rivera a la actuación? Eduardo Yáñez da detalles del regreso de 'La Gaviota'

Tras una larga pausa del medio artístico, se especulado que Angélica Rivera, la ex primera dama de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pudiera regresar a su faceta como actriz.

Entre rumores y peticiones por parte de los fans de su trabajo en las telenovelas, ha sido su gran amigo y ex compañero de elenco Eduardo Yáñez quien dio detalles acerca de lo que podría venir a futuro para la actriz.

Fue en una entrevista con Adela Micha que el tema salió a colación, a lo que el actor mencionó lo que sabe acerca del regreso de su amiga a la actuación, tras cerca de 14 años de no ejercerla.

Sin duda, uno de los más grandes éxitos en la carrera de Angélica Rivera fue la telenovela ‘Destilando Amor’ que fue un éxito arrasador en México y en otros países, y donde protagonizó junto a Eduardo Yáñez, surgiendo así una larga amistad.

Fue de hecho de esta última producción de Televisa que protagonizó que se le dio el apodo de ‘La Gaviota’ por su personaje, mismo que la ha acompañado durante los años posteriores.

Según comentó Adela Micha en la entrevista, Eduardo Yáñez le había comentado en una ocasión anterior que Angélica Rivera estaba a punto de regresar a la actuación, por lo que vio prudente preguntar qué es lo que ‘La Gaviota’ planea próximamente.

A ello, el actor respondió que no ha llegado el proyecto que saque a Angélica Rivera las ganas de volver a actuar, y que ahora se enfoca en buscar su tranquilidad luego de los múltiples escándalos durante y después de la presidencia de su ex esposo, Enrique Peña Nieto.

“Ella anda en otra onda ahorita. Que yo sepa, no ha caído en el proyecto en el que decida ella regresar todavía, y yo creo que se está tomando un ‘relax’ después de todo lo que fue ‘que si La Gaviota, que si el presidente, que si el no presidente, que si ya no es La Gaviota…’”.