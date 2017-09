Regresa bioserie de Juan Gabriel a televisión

Ciudad de México.- Este miércoles 6 de septiembre en punto de las 9:30 p.m. la señal de Azteca Trece trae para ti la retransmisión de “Hasta que te Conocí”, la serie autobiográfica de uno de los íconos musicales más queridos en nuestro país: Juan Gabriel, quien a un año de su deceso seguirá vivo en nuestros corazones.

“Hasta que te Conocí” es una historia basada en testimonios exclusivos que develan como nunca antes y a lo largo de 13 episodios la vida de un ser poseedor de un talento extraordinario que desafió su destino, superando la pobreza y el abandono hasta convertirse en “Juanga”, el cantante más querido de Iberoamérica y quien con su legado seguirá vivo en nuestros corazones.



SEGUNDA PARTE

Se dio a conocer que habrá una segunda parte de la gran serie en la cual narra la vida de Juan Gabriel.

El actor colombiano Julián Román, quien encarna a Juan Gabriel en "Hasta que te conocí" en una etapa de su vida, podría volver a actuar en la secuela de la serie que arrancaría supuestamente a partir de su histórico primer concierto que dio en el Palacio de Bellas Artes.

Además, la segunda temporada está prácticamente terminada de preparar y ya se está comenzando a rodar explico Francisco Cordero.



"Tenemos mucho material que logramos con Juan Gabriel y no tocamos en 'Hasta que te conocí'. La vamos a utilizar, pero agregaremos más cosas que sucedieron en la vida del cantante. Hay mucho por 'explotar', y así lo haremos. Esperamos que termine todo esto del luto del cantante para ponernos a trabajar."



Cordero había informado en el programa de Ventaneando que repetirían el mismo modelo de trabajo el cual era dirigirse a Iván Gabriel hijo del divo de Juárez y así lo hacen nuevamente la producción para esta segunda temporada.

INTERPRETANDO AL DIVO DE JUÁREZ

Carlos Yorvick quien encarno a uno de los máximos exponentes de la música mexicana Juan Gabriel, expreso lo que fue haberse metido en el papel de Juanga la parte en la que pisa la cárcel fue uno de los más difíciles expreso el actor Fueron momentos muy duros para él, seguramente. Y pues lo único que puedo decir, tras su muerte y mi experiencia de haberlo interpretado en la serie, es que hay que vivir la vida al máximo cada momento. Hay que abrazar a la gente que queremos. ¡Decírselo!"



Juan Gabriel me enseñó a no dejar de hacer lo que queramos. El único acercamiento que tuve con él fue cuando me felicitó por mi interpretación por medio de mi productora. Me mandó decir que lo hice muy bien."



El elenco está conformado por Dolores,Heredia, María Rojo, Irán Castillo y Ernesto Gómez Cruz.





Muchas personas quedaron fascinadas con el papel que realizo el el actor entre las cuales destacan: "Una historia digna de contar El perfecto ejemplo de que las barreras para llegar a la meta, sólo tú las pones... viva Juan Gabriel." "Estoy viendo el especial asta que te conoci, el actor que mas me gusto fue carlos yorvik, tan guapo y tierno y tiene angel,me conquisto."

