¿Volverían actuar juntos Angelique Boyer y Sebastián Rulli? La actriz responde

Pasados bastantes años desde la última vez que Angelique Boyer y Sebastián Rulli trabajaron juntos para una telenovela, la actriz dejó abierta la posibilidad de trabajar de nuevo junto a su pareja.

Una de las parejas más estables y que más han derramado miel en toda oportunidad es la que hace Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes llevan ya cerca de 7 años juntos.

En distintas ocasiones, la pareja ha manifestado no sentir la necesidad de llegar juntos al altar ni tener juntos a un hijo, pues ambos están cómodos con la manera en que ha continuado su relación, aunque pronto los televidentes podrán verlos juntos de nuevo en la televisión para una telenovela, pues Angelique Boyer se mostró abierta a la posibilidad.

En una entrevista para el programa matutino ‘Hoy’, fue la misma actriz quien aseguró que en un futuro le gustaría volver a la pantalla chica a un lado de su pareja Sebastián Rulli, con quien no ha trabajado en cerca de 8 años.

Fue en la telenovela ‘Lo que la vida me robó’ que Angelique Boyer y Sebastián Rulli tuvieron un acercamiento más personal, a pesar de que juntos ya habían protagonizado ‘Teresa’ unos tres años antes. De acuerdo con la actriz, luego de confirmar su relación, ambos se negaban a la posibilidad de volver a protagonizar juntos, algo que pudo haber cambiado con el pasar del tiempo.

“Me encantaría. La verdad es que me he hecho consciente, el tiempo que llevo sin trabajar con él, lo agradable que es estar juntos las 24 horas del día”, dijo Angelique Boyer en dicha entrevista. “Hace 4 años decíamos ‘No, imposible, no hay manera’, pero pasa el tiempo y podría ser”.