"Volvió a nacer mi tío", Eduin Caz de Grupo Firme, muestra cómo quedó "La Ramona", su camioneta RAM

"Afortunadamente, lo material va y viene", "métela en arroz", "échale agua caliente y queda como nueva", "casi muero pensando que eras tú", "se merece un buen corrido 'La Ramona'" y "que mala onda, todos te dicen que no te agüites, pero es obvio que duele perder tus cosas, ánimo, lo bueno que no pasó a mayores gracias a Dios ❤️", son algunos de los comentarios de parte de sus seguidores al ver estas imágenes.

"Estoy mirando las noticias, realmente es verdad, es mi camioneta", expresó Eduin Caz en un video que publicó en sus redes sociales. "Afortunadamente, yo no iba en esa camioneta", agregando que su tío y asistente personal estaba fuera de peligro.

A fines de enero pasado, los miles de seguidores del cantante sinaloense Eduin Caz de 27 años de edad, se llevaron tremendo susto ante el supuesto accidente automovilístico que había sufrido en su camioneta RAM , a la cual llamaba "La Ramona" . Unas horas después, se dio a conocer que el vocalista de Grupo Firme no iba en dicho vehículo, y que la persona accidentada había sido su tío Jorge Omar Cázares .

Francisco Inzunza

